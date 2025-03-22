Sanat Camiasından Bazı İsimler Ekrem İmamoğlu'na Destek İçin Saraçhane'ye Gitti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 19 Mart sabahı evine gelen ekiplerce gözaltına alınmıştı. Kendisinin gözaltı süreci bugün hala devam ediyor. Ekrem İmamoğlu bu akşam saat 21.00'de Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Yaşanan süreçte ülkenin dört bir yanından insanlar Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için sokağa çıktı. Sanat camiasından da pek çok isim İmamoğlu'na desteğini açıkladı. Bugün ise sanat camiasından aralarında Halil Ergün, Mehmet Coşkun gibi pek çok isim Saraçhane'ye giderek Ekrem İmamoğlu'na destek ziyaretinde bulundu.
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Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaşanan süreçte pek çok soru mahkemenin ardından yanıt bulacak.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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