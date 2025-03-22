onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sanat Camiasından Bazı İsimler Ekrem İmamoğlu'na Destek İçin Saraçhane'ye Gitti

Sanat Camiasından Bazı İsimler Ekrem İmamoğlu'na Destek İçin Saraçhane'ye Gitti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.03.2025 - 17:10 Son Güncelleme: 22.03.2025 - 17:51

İçerik Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 19 Mart sabahı evine gelen ekiplerce gözaltına alınmıştı. Kendisinin gözaltı süreci bugün hala devam ediyor. Ekrem İmamoğlu bu akşam saat 21.00'de Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak. 

Yaşanan süreçte ülkenin dört bir yanından insanlar Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için sokağa çıktı. Sanat camiasından da pek çok isim İmamoğlu'na desteğini açıkladı. Bugün ise sanat camiasından aralarında Halil Ergün, Mehmet Coşkun gibi pek çok isim Saraçhane'ye giderek Ekrem İmamoğlu'na destek ziyaretinde bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaşanan süreçte pek çok soru mahkemenin ardından yanıt bulacak.

Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaşanan süreçte pek çok soru mahkemenin ardından yanıt bulacak.

Bu süreçte Ekrem İmamoğlu destekçileri her akşam aynı saatte Sarçhane'deki İBB binasının önünde toplandı. Mahkeme saatinde de aynı yerde toplanılması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
33
10
3
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın