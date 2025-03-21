onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan Gençlerle Birlikte Barikatı Aştı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan Gençlerle Birlikte Barikatı Aştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.03.2025 - 23:30 Son Güncelleme: 21.03.2025 - 23:38

İçerik Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında Türkiye'nin dört bir yanında protesto yürüyüşleri düzenlendi. Gözaltı sürecinin 3. gününde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, 81 ildeki destekçilerine sokağa çıkma çağrısında bulundu. Bu çağrıya kulak veren vatandaşlar, birçok farklı protesto yürüyüşlerine devam etti. 

İzmit'teki yürüyüşe Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan da katıldı. Fatma Hürriyet Kaplan'ın gençlerle birlikte barikatı aştığı görüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Pek çok il ve ilçede CHP'li yöneticiler protesto yürüyüşü düzenleyen halka eşlik etti.

Pek çok il ve ilçede CHP'li yöneticiler protesto yürüyüşü düzenleyen halka eşlik etti.

İzmit'te AKP'den CHP'ye geçen belediyelerden biriydi. İzmit Belediye Başkanı Hürriyet Kaplan da ilçesinde düzenlenen yürüyüşe destek verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
8
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın