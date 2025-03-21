İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan Gençlerle Birlikte Barikatı Aştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında Türkiye'nin dört bir yanında protesto yürüyüşleri düzenlendi. Gözaltı sürecinin 3. gününde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, 81 ildeki destekçilerine sokağa çıkma çağrısında bulundu. Bu çağrıya kulak veren vatandaşlar, birçok farklı protesto yürüyüşlerine devam etti.
İzmit'teki yürüyüşe Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan da katıldı. Fatma Hürriyet Kaplan'ın gençlerle birlikte barikatı aştığı görüldü.
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Pek çok il ve ilçede CHP'li yöneticiler protesto yürüyüşü düzenleyen halka eşlik etti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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