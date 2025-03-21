Özgür Özel 81 İle Çağrı Yapmıştı: İmamoğlu'nun Gözaltı Sürecinin 3. Gününde de Halk Sokağa Çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından pek çok ilde protesto yürüyüşleri başladı. Yürüyüşler gözaltının 2. gününde de devam ederken CHP genel başkanı 81 ildeki destekçilerine sokağa çıkma çağrısı yaptı. Yine pek çok şehirde halk sokakta bir araya geldi.
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6 Şubat depreminin en çok etkilediği Antakya'da halk sokaktaydı.
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Tokat'ta "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atıldı.
Tekirdağ protestosunu "İzmir Marşı" ile yaptı.
Kayseri de yürüyüş gündüz saatinde başladı.
Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da "Hükümet istifa" sloganları duyuldu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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