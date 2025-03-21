onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Özgür Özel 81 İle Çağrı Yapmıştı: İmamoğlu'nun Gözaltı Sürecinin 3. Gününde de Halk Sokağa Çıktı

Özgür Özel 81 İle Çağrı Yapmıştı: İmamoğlu'nun Gözaltı Sürecinin 3. Gününde de Halk Sokağa Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.03.2025 - 22:46 Son Güncelleme: 21.03.2025 - 23:02

İçerik Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından pek çok ilde protesto yürüyüşleri başladı. Yürüyüşler gözaltının 2. gününde de devam ederken CHP genel başkanı 81 ildeki destekçilerine sokağa çıkma çağrısı yaptı. Yine pek çok şehirde halk sokakta bir araya geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6 Şubat depreminin en çok etkilediği Antakya'da halk sokaktaydı.

Tokat'ta "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atıldı.

Tekirdağ protestosunu "İzmir Marşı" ile yaptı.

Kayseri de yürüyüş gündüz saatinde başladı.

Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da "Hükümet istifa" sloganları duyuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şanlıurfa

İzmir

Fındıklı, Rize

Adana

Eskişehir

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
7
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın