AKP'li Özlem Zengin, Protestosu Yürüyüşü Düzenleyen Üniversiteliler Hakkında Bazı İddialarda Bulundu

Ekrem İmamoğlu'nun önce diplomasının iptali, ardından gözaltına alınmasından sonra ülkede sular durulmadı. Haberin alındığı ilk andan itibaren halk sokağa döküldü. Önce Vatan Caddesi'nde toplanan kalabalık ardından Saraçhane'ye taşındı. Önce diplomayı iptal eden İstanbul Üniversitesi'nin öğrencileri tarafından eylem başlatılırken, ülkenin pek çok üniversitesinde öğrenciler ayaklandı.
AKP'li Özlem Zengin, bu protestolarda yer alan üniversiteli öğrenciler için bazı iddialarda bulundu. “Sınıfları basıp öğrencileri zorladılar, sınıfta oturanlara Tayyipçiler dediler.”. diyen Zengin'in sözleri gündem oldu.
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Kendisini Galatasaray Üniversitesi'nden bir öğrencinin aradığını ve yaşananları anlattığını söyledi.
Pek çok üniversitede eylemler devam ederken, Zengin'in iddiaları kısa sürede gündem oldu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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