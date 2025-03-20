AKP'li Özlem Zengin, Protestosu Yürüyüşü Düzenleyen Üniversiteliler Hakkında Bazı İddialarda Bulundu

Ekrem İmamoğlu'nun önce diplomasının iptali, ardından gözaltına alınmasından sonra ülkede sular durulmadı. Haberin alındığı ilk andan itibaren halk sokağa döküldü. Önce Vatan Caddesi'nde toplanan kalabalık ardından Saraçhane'ye taşındı. Önce diplomayı iptal eden İstanbul Üniversitesi'nin öğrencileri tarafından eylem başlatılırken, ülkenin pek çok üniversitesinde öğrenciler ayaklandı.

AKP'li Özlem Zengin, bu protestolarda yer alan üniversiteli öğrenciler için bazı iddialarda bulundu. “Sınıfları basıp öğrencileri zorladılar, sınıfta oturanlara Tayyipçiler dediler.”. diyen Zengin'in sözleri gündem oldu.