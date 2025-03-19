Osman Gökçek CHP'li Vekillerin Protestosu Sırasında Video Çekti: "CHP'lilerde Yeni Huy Gelişti"

Diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu, henüz karara itiraz edememişken sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltı süreci hala devam eden Ekrem İmamoğlu'ndan geçtiğimiz dakikalarda ilk açıklama geldi. 'Bu süreçten güçlenerek çıkacağız' diyen İmamoğlu'nun kendinden emin tavrı dikkat çekti.

Gözaltı kararının ardından mecliste CHP'li vekiller protesto düzenlemiş ve Ali Mahir Başarır'ın konuşması sırasında her biri kürsüye çıkmıştı. O anları kaydeden Osman Gökçek, “CHP, hem paraları götürüyor hem de utanmadan bağırıyor.” dedi.