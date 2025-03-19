Osman Gökçek CHP'li Vekillerin Protestosu Sırasında Video Çekti: "CHP'lilerde Yeni Huy Gelişti"

Diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu, henüz karara itiraz edememişken sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltı süreci hala devam eden Ekrem İmamoğlu'ndan geçtiğimiz dakikalarda ilk açıklama geldi. 'Bu süreçten güçlenerek çıkacağız' diyen İmamoğlu'nun kendinden emin tavrı dikkat çekti.
Gözaltı kararının ardından mecliste CHP'li vekiller protesto düzenlemiş ve Ali Mahir Başarır'ın konuşması sırasında her biri kürsüye çıkmıştı. O anları kaydeden Osman Gökçek, “CHP, hem paraları götürüyor hem de utanmadan bağırıyor.” dedi.
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İşte o video;
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP'de hareketli anlar başladı.
CHP'li vekiller ise hem mecliste hem sokakta protesto gösterilerine başladı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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