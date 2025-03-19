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CHP Lider Özgür Özel "Suç Örgütü Lideri Olarak Geçiyor" Diyen Muhabire Sert Çıktı

CHP Lider Özgür Özel "Suç Örgütü Lideri Olarak Geçiyor" Diyen Muhabire Sert Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.03.2025 - 16:51 Son Güncelleme: 19.03.2025 - 17:01

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Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Ekrem İmamoğlu'nun bu açıklamanın ardından başına pek çok olay geldi. Geçtiğimiz gün, 2020 yılında yapılan bir şikayet üzerine diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltı süreci devam ederken CHP'de de hareketli anlar yaşanmaya başladı. 

Süreç hakkındaki soruları yanıtlayan Özgür Özel, bir gazetecinin 'Suç örgütü lideri olarak geçiyor.' sözleri üzerine tepki gösterdi. 'Erdoğan yazacakken İmamoğlu yazmışlar' diyen Özel, pazar günü yapılacak seçim hakkında da konuştu.

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İşte o açıklama;

Cumhuriyet Halk Partisi 23 Mart'da partilerinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandığa gidecekti bildiğiniz üzere. Partinin en net adayı da Ekrem İmamoğlu'yda.

Cumhuriyet Halk Partisi 23 Mart'da partilerinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandığa gidecekti bildiğiniz üzere. Partinin en net adayı da Ekrem İmamoğlu'yda.

Özgür Özel, bu sürecin seçimi etkilemeyeceğini, CHP'lilerin Pazar günü sandığa gideceğini söyledi.

Sadece parti üyelerini değil, üye olmayanları da sandığa davet ede Özel "Bu süreç ne pazar günü yapılacak seçimi etkiler ne de adayımızı" dedi.

Sadece parti üyelerini değil, üye olmayanları da sandığa davet ede Özel "Bu süreç ne pazar günü yapılacak seçimi etkiler ne de adayımızı" dedi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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