CHP Lider Özgür Özel "Suç Örgütü Lideri Olarak Geçiyor" Diyen Muhabire Sert Çıktı

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Ekrem İmamoğlu'nun bu açıklamanın ardından başına pek çok olay geldi. Geçtiğimiz gün, 2020 yılında yapılan bir şikayet üzerine diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltı süreci devam ederken CHP'de de hareketli anlar yaşanmaya başladı.
Süreç hakkındaki soruları yanıtlayan Özgür Özel, bir gazetecinin 'Suç örgütü lideri olarak geçiyor.' sözleri üzerine tepki gösterdi. 'Erdoğan yazacakken İmamoğlu yazmışlar' diyen Özel, pazar günü yapılacak seçim hakkında da konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o açıklama;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhuriyet Halk Partisi 23 Mart'da partilerinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandığa gidecekti bildiğiniz üzere. Partinin en net adayı da Ekrem İmamoğlu'yda.
Sadece parti üyelerini değil, üye olmayanları da sandığa davet ede Özel "Bu süreç ne pazar günü yapılacak seçimi etkiler ne de adayımızı" dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın