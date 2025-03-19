CHP Lider Özgür Özel "Suç Örgütü Lideri Olarak Geçiyor" Diyen Muhabire Sert Çıktı

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Ekrem İmamoğlu'nun bu açıklamanın ardından başına pek çok olay geldi. Geçtiğimiz gün, 2020 yılında yapılan bir şikayet üzerine diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltı süreci devam ederken CHP'de de hareketli anlar yaşanmaya başladı.

Süreç hakkındaki soruları yanıtlayan Özgür Özel, bir gazetecinin 'Suç örgütü lideri olarak geçiyor.' sözleri üzerine tepki gösterdi. 'Erdoğan yazacakken İmamoğlu yazmışlar' diyen Özel, pazar günü yapılacak seçim hakkında da konuştu.