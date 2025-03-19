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Avrupa Ülkelerinin Parlamento Üyelerinden Ekrem İmamoğlu'na Destek Videosu Geldi

Avrupa Ülkelerinin Parlamento Üyelerinden Ekrem İmamoğlu'na Destek Videosu Geldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.03.2025 - 16:30

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltı süreci devam ederken kendisine ülkenin dört bir yanından destek gelmeye başladı. Rize, Muğla, Ankara gibi pek çok ülkede halk bir araya geldi. 

Ekrem İmamoğlu'na bir destek de Avrupa parlemento üyelerinden geldi. Birçok parlemento üyesi, çektikleri video ile İmamoğlu'na desteğini gönderdi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali dünya basınında yer bulmuştu hatırlarsanız.

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali dünya basınında yer bulmuştu hatırlarsanız.

Dünyanın en çok okunan gazetelerinden Reuters bu haber  'Türkiye'deki üniversite muhalefete darbe olarak Erdoğan'ın rakibinin diplomasını iptal etti' başlığıyla duyurmuş, bu başlık oldukça dikkat çekmişti.

Diploma iptalinin hemen ardından gelen gözaltı kararı da yine dünya gündemine taşındı.

Diploma iptalinin hemen ardından gelen gözaltı kararı da yine dünya gündemine taşındı.

Bu habere ilk tepki Avrupa parlemento üyelerinden geldi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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