Avrupa Ülkelerinin Parlamento Üyelerinden Ekrem İmamoğlu'na Destek Videosu Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltı süreci devam ederken kendisine ülkenin dört bir yanından destek gelmeye başladı. Rize, Muğla, Ankara gibi pek çok ülkede halk bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu'na bir destek de Avrupa parlemento üyelerinden geldi. Birçok parlemento üyesi, çektikleri video ile İmamoğlu'na desteğini gönderdi.