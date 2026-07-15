Yaz İçin En Havalı Plaj Giyim Markaları: Bütçeye ve Trendlere Göre Öneriler

Yaz gelince en çok merak edilenlerden biri “2026’da en iyi plaj giyim markaları hangileri ve doğru mayo, bikini ya da deniz şortu nasıl seçilir?” sorusu oldu. Koton, DeFacto, Twist, Seçil ve Sateen gibi yerli markalar; klora, tuzlu suya ve güneşe dayanıklı kumaşlarıyla hem uygun fiyatlı hem trend seçenekler sunuyor. Peki plaj için en dayanıklı kumaş hangisi, hangi renkler ve desenler bu sezona damga vuruyor? Kadınlar için toparlayıcı etekli mayolardan büyük beden bikinilere, erkekler için hızlı kuruyan deniz şortlarından şık plaj gömleklerine kadar geniş bir yelpazeyi bu rehberde derledik. Gelin detaylara geçelim…