Yaz İçin En Havalı Plaj Giyim Markaları: Bütçeye ve Trendlere Göre Öneriler
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Yaz gelince en çok merak edilenlerden biri “2026’da en iyi plaj giyim markaları hangileri ve doğru mayo, bikini ya da deniz şortu nasıl seçilir?” sorusu oldu. Koton, DeFacto, Twist, Seçil ve Sateen gibi yerli markalar; klora, tuzlu suya ve güneşe dayanıklı kumaşlarıyla hem uygun fiyatlı hem trend seçenekler sunuyor. Peki plaj için en dayanıklı kumaş hangisi, hangi renkler ve desenler bu sezona damga vuruyor? Kadınlar için toparlayıcı etekli mayolardan büyük beden bikinilere, erkekler için hızlı kuruyan deniz şortlarından şık plaj gömleklerine kadar geniş bir yelpazeyi bu rehberde derledik. Gelin detaylara geçelim…
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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