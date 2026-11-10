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Bingöl'de Ağaca Tırmanan Dev Bir Yılan Görüntülendi: Gören Herkesi Şaşırttı

Bingöl'de Ağaca Tırmanan Dev Bir Yılan Görüntülendi: Gören Herkesi Şaşırttı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 12:50
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Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Seter köyünde ağaca tırmanan dev bir yılan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Baran Şeyhun'un kaydettiği görüntülerde yılanın ağaca doğru ilerlediği anlar yer alırken, kayıtlar izleyenlerin büyük ilgisini çekti.

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Kaynak: İHA

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Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Seter köyünde ağaca tırmanan bir yılan cep telefonuyla görüntülendi.

Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Seter köyünde ağaca tırmanan bir yılan cep telefonuyla görüntülendi.

Baran Şeyhun tarafından kaydedilen görüntülerde, yılanın bir ağaca doğru ilerlediği anlar yer aldı. Yılanın iriliği dikkat çekerken, kayıtlar kısa sürede izleyenlerin ilgisini çekti. Görüntülenen yılanın hangi türe ait olduğu ve kesin boyu ise paylaşılmadı.

Türkiye'de onlarca yılan türü yaşıyor, ülkenin en uzun yılanlarından biri ise zehirsiz bir tür.

Türkiye'de onlarca yılan türü yaşıyor, ülkenin en uzun yılanlarından biri ise zehirsiz bir tür.

Türkiye'deki yılan türü sayısı kaynaklara göre 47 ile 55 arasında değişiyor. Bu türlerin yaklaşık 15'inin zehirli olduğu belirtilirken, zehirli grubun en önemli temsilcileri engerekler. Ülkedeki tek kobra türü olan çöl kobrası ise Şanlıurfa ve çevresinde yayılış gösteriyor.

Ülkenin en büyük yılanlarından biri olan karayılan (Dolichophis jugularis) ise 2,5 ile 3 metreye kadar uzayabiliyor ve Ege'den Doğu Anadolu'ya kadar güney kesimlerde yaygın olarak görülüyor. Adıyaman Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, bu türün tamamen zehirsiz olduğunu belirtiyor. Fare ve zehirli yılanlarla beslenen, ara sıra ağaçlara çıkarak kuş yuvalarındaki yavruları da avlayan karayılan, Yıldız'a göre kendiliğinden saldırmıyor ve yalnızca çok sıkıştırıldığında ısırabiliyor.

İşte dev yılanın ağaca tırmandığı o anlar 👇

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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