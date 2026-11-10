Bingöl'de Ağaca Tırmanan Dev Bir Yılan Görüntülendi: Gören Herkesi Şaşırttı
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Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Seter köyünde ağaca tırmanan dev bir yılan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Baran Şeyhun'un kaydettiği görüntülerde yılanın ağaca doğru ilerlediği anlar yer alırken, kayıtlar izleyenlerin büyük ilgisini çekti.
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Kaynak: İHA
Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Seter köyünde ağaca tırmanan bir yılan cep telefonuyla görüntülendi.
Türkiye'de onlarca yılan türü yaşıyor, ülkenin en uzun yılanlarından biri ise zehirsiz bir tür.
İşte dev yılanın ağaca tırmandığı o anlar 👇
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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