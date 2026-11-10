Bingöl'de Ağaca Tırmanan Dev Bir Yılan Görüntülendi: Gören Herkesi Şaşırttı

Türkiye'deki yılan türü sayısı kaynaklara göre 47 ile 55 arasında değişiyor. Bu türlerin yaklaşık 15'inin zehirli olduğu belirtilirken, zehirli grubun en önemli temsilcileri engerekler. Ülkedeki tek kobra türü olan çöl kobrası ise Şanlıurfa ve çevresinde yayılış gösteriyor.

Ülkenin en büyük yılanlarından biri olan karayılan (Dolichophis jugularis) ise 2,5 ile 3 metreye kadar uzayabiliyor ve Ege'den Doğu Anadolu'ya kadar güney kesimlerde yaygın olarak görülüyor. Adıyaman Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, bu türün tamamen zehirsiz olduğunu belirtiyor. Fare ve zehirli yılanlarla beslenen, ara sıra ağaçlara çıkarak kuş yuvalarındaki yavruları da avlayan karayılan, Yıldız'a göre kendiliğinden saldırmıyor ve yalnızca çok sıkıştırıldığında ısırabiliyor.