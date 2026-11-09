Bahçe Duvarında Kullandığı Taşın İçinden 240 Milyon Yıllık Bir Sır Çıktı

Kum taşı genellikle oksijen bakımından zengin ortamlarda oluştuğu için cesetler hızla parçalanıyor ve bu tür kayaçlarda çoğunlukla yalnızca dağınık kemikler ya da izler korunuyor. Bu fosil ise neredeyse tam ve eklemli bir iskelet, üstelik yumuşak doku izleri de taşıyor. Hayvanın boyu kuyruk hariç 94 santimetre, tahmini toplam uzunluğu ise yaklaşık 1,2 metre.

Araştırmacılar hayvanın, leşçillerin ulaşamadığı sakin ve oksijensiz ya da soğuk dip sulara sahip bir ortamda öldüğünü düşünüyor. Matthew McCurry, buluşu son 30 yılda Yeni Güney Galler'de bulunan en önemli fosillerden biri olarak tanımlıyor. Fosilin ait olduğu temnospondil grubu iki kitlesel yok oluşu atlatmış ve bazı üyeleri çok büyük boylara ulaşmıştı.