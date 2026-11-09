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Bahçe Duvarında Kullandığı Taşın İçinden 240 Milyon Yıllık Bir Sır Çıktı

Bahçe Duvarında Kullandığı Taşın İçinden 240 Milyon Yıllık Bir Sır Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 19:57
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1990'larda Avustralya'da emekli bir tavuk çiftçisi, bahçesine istinat duvarı yapmak için yerel ocaktan kum taşı bloklar satın aldı. Taşlardan birinin yüzeyinde omurga, kaburga ve uzuv izleri belirdi. Yıllarca müzede unutulan bu taş, sonunda bilim dünyasına yeni bir tür kazandırdı.

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Emekli çiftçi bahçe duvarı için aldığı blokların birinde bir iskelet siluetini fark etti.

Emekli çiftçi bahçe duvarı için aldığı blokların birinde bir iskelet siluetini fark etti.

Avustralya'nın Kincumber bölgesindeki ocaktan kum taşı satın alan Mihail Mihailidis, taşları duvara hazırlarken bir bloğu çevirdi. Yüzeyde, uzman olmayan biri için bile tanınabilecek bir iz vardı: omurga, kaburgalar ve baş ile uzuvları andıran bir dış hat. Mihailidis ailesi taşı Avustralya Müzesi'ne bağışladı ve fosil yıllarca koleksiyonlarda neredeyse unutuldu. Bilim insanları fosilin ayrıntılı tanımını 2023'te Journal of Vertebrate Paleontology dergisinde yayımladı.

Arenaerpeton supinatus adı verilen yaratık, Triyas döneminde nehirlerde yaşayan iri bir semender akrabasıydı.

Arenaerpeton supinatus adı verilen yaratık, Triyas döneminde nehirlerde yaşayan iri bir semender akrabasıydı.

Fosil, Arenaerpeton supinatus adıyla yeni bir tür olarak tanımlandı. İsmin 'baş aşağı kum sürüngeni' anlamına geldiği belirtiliyor. Hayvan, Triyas döneminde, yaklaşık 240 milyon yıl önce, dinozorların baskın hale gelmesinden önce yaşadı. O dönemde Avustralya, Güney Kutbu'na yakın bulunan Gondwana kıtasının parçasıydı. Hayvan, Sidney Havzası'ndaki tatlı su nehirlerinde yaşıyor ve muhtemelen balıkları avlıyordu.

Paleontolog Lachlan Hart'a göre başın şekli bugünkü Çin dev semenderine benziyor, ancak kaburgaların boyutu ve fosilde korunan yumuşak doku izleri hayvanın çok daha ağır yapılı olduğuna işaret ediyor. Ağzın tavanında da bir çift köpek dişi benzeri diş bulunuyordu.

Kum taşında nadir görülen tam bir iskelet ve yumuşak doku izleri, buluşu olağanüstü kılıyor.

Kum taşında nadir görülen tam bir iskelet ve yumuşak doku izleri, buluşu olağanüstü kılıyor.

Kum taşı genellikle oksijen bakımından zengin ortamlarda oluştuğu için cesetler hızla parçalanıyor ve bu tür kayaçlarda çoğunlukla yalnızca dağınık kemikler ya da izler korunuyor. Bu fosil ise neredeyse tam ve eklemli bir iskelet, üstelik yumuşak doku izleri de taşıyor. Hayvanın boyu kuyruk hariç 94 santimetre, tahmini toplam uzunluğu ise yaklaşık 1,2 metre.

Araştırmacılar hayvanın, leşçillerin ulaşamadığı sakin ve oksijensiz ya da soğuk dip sulara sahip bir ortamda öldüğünü düşünüyor. Matthew McCurry, buluşu son 30 yılda Yeni Güney Galler'de bulunan en önemli fosillerden biri olarak tanımlıyor. Fosilin ait olduğu temnospondil grubu iki kitlesel yok oluşu atlatmış ve bazı üyeleri çok büyük boylara ulaşmıştı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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