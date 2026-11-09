Bahçe Duvarında Kullandığı Taşın İçinden 240 Milyon Yıllık Bir Sır Çıktı
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1990'larda Avustralya'da emekli bir tavuk çiftçisi, bahçesine istinat duvarı yapmak için yerel ocaktan kum taşı bloklar satın aldı. Taşlardan birinin yüzeyinde omurga, kaburga ve uzuv izleri belirdi. Yıllarca müzede unutulan bu taş, sonunda bilim dünyasına yeni bir tür kazandırdı.
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Emekli çiftçi bahçe duvarı için aldığı blokların birinde bir iskelet siluetini fark etti.
Arenaerpeton supinatus adı verilen yaratık, Triyas döneminde nehirlerde yaşayan iri bir semender akrabasıydı.
Kum taşında nadir görülen tam bir iskelet ve yumuşak doku izleri, buluşu olağanüstü kılıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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