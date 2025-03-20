Galatasaray Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Cem Özatalay Öğrencilerin Başlattığı Eylemde Konuşma Yaptı

Geçtiğimiz gün İstanbul Üniversitesi aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 öğrencinin diplomasının iptal edildiğini duyurdu. Diploması iptal edilenlerden biri de Galatasaray Üniversitesi’nde İşletme Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı idi. Saybaşılı hakkında alınan bu kararın ardından Galatasaray Üniversitesinde öğrenciler tarafından protesto yürüyüşü başlatıldı.

Öğrencilerin başlattığı yürüyüşe, diğer hocalarından da destek geldi. Galatasaray Üniversitesi sosyoloji bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cem Özatalay eylemde yaptığı konuşmada “İstanbul Üniversitesi’nin almış olduğu kararı tanımıyoruz!” dedi.