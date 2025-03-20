Galatasaray Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Cem Özatalay Öğrencilerin Başlattığı Eylemde Konuşma Yaptı

Geçtiğimiz gün İstanbul Üniversitesi aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 öğrencinin diplomasının iptal edildiğini duyurdu. Diploması iptal edilenlerden biri de Galatasaray Üniversitesi’nde İşletme Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı idi. Saybaşılı hakkında alınan bu kararın ardından Galatasaray Üniversitesinde öğrenciler tarafından protesto yürüyüşü başlatıldı.
Öğrencilerin başlattığı yürüyüşe, diğer hocalarından da destek geldi. Galatasaray Üniversitesi sosyoloji bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cem Özatalay eylemde yaptığı konuşmada “İstanbul Üniversitesi’nin almış olduğu kararı tanımıyoruz!” dedi.
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2020 yılında, CİMER'e yapılan bir başvuruda, Ekrem İmamoğlu'nun 1990'da Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçişinin usulsüz olduğu öne sürülmüştü.
Ekrem İmamoğlu karara itiraz etmeye hazırlanırken hakkında gözaltı kararı verildi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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