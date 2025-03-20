Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu İçin Protesto Yürüyüşü Düzenleyen Galatasaray Üniversitesi Öğrencilerine Katıldı

Ekrem İmamoğlu'nun diploması ile ilgili, 2020 yılında Cimer'e yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturmanın ardından İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 öğrencinin diplomalarının iptal edildiğini duyurdu. Diplomasi iptal edilenler arasında Galatasaray Üniversitesi’nde İşletme Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı da vardı.
Galatasaray Üniversitesi öğrenciler, hocalarına desteklerini göstermek için kendisini alkışlarla karşılarken, protesto yürüyüşü de gerçekleştirdiler. Muharrem İnce de Galatasaray Üniversitesi'ne giderek öğrencilerin protestosuna destek oldu.
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Muharrem İnce 2018'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olmuş, siyasi tarihimizin en çok konuşulan başkan adaylarından biri haline gelmişti hatırlarsanız.
2018'deki seçim sürecinde gençlerle oldukça sık vakit geçiren İnce, pek çok gencin gönlünü kazanmıştı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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