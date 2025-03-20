Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu İçin Protesto Yürüyüşü Düzenleyen Galatasaray Üniversitesi Öğrencilerine Katıldı

Ekrem İmamoğlu'nun diploması ile ilgili, 2020 yılında Cimer'e yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturmanın ardından İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 öğrencinin diplomalarının iptal edildiğini duyurdu. Diplomasi iptal edilenler arasında Galatasaray Üniversitesi’nde İşletme Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı da vardı.

Galatasaray Üniversitesi öğrenciler, hocalarına desteklerini göstermek için kendisini alkışlarla karşılarken, protesto yürüyüşü de gerçekleştirdiler. Muharrem İnce de Galatasaray Üniversitesi'ne giderek öğrencilerin protestosuna destek oldu.