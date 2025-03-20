İstanbul, Ankara ve Diğer İllerdeki Üniversite Öğrencilerinin İmamoğlu’na Destek Yürüyüşlerinden Görüntüler

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte Türkiye ayağa kalktı. Özellikle İstanbullular dün akşam Saraçhane’ye akın etti. Binlerce kişi İmamoğlu’na destek olmak için bir araya geldi. Bugün de protesto yürüyüşleri devam ediyor. Üniversite öğrencileri de protesto yürüyüşlerinde başrol oynadı. İstanbul, Ankara, Eskişehir ve İzmir’den öğrenciler İmamoğlu için buluştu. Sizler için birkaç okulun destek yürüyüşlerinden kesitleri bir araya getirdik.

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