İstanbul, Ankara ve Diğer İllerdeki Üniversite Öğrencilerinin İmamoğlu’na Destek Yürüyüşlerinden Görüntüler
İstanbul, Ankara ve Diğer İllerdeki Üniversite Öğrencilerinin İmamoğlu’na Destek Yürüyüşlerinden Görüntüler
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte Türkiye ayağa kalktı. Özellikle İstanbullular dün akşam Saraçhane’ye akın etti. Binlerce kişi İmamoğlu’na destek olmak için bir araya geldi. Bugün de protesto yürüyüşleri devam ediyor. Üniversite öğrencileri de protesto yürüyüşlerinde başrol oynadı. İstanbul, Ankara, Eskişehir ve İzmir’den öğrenciler İmamoğlu için buluştu. Sizler için birkaç okulun destek yürüyüşlerinden kesitleri bir araya getirdik.
Detaylar için 👇
İstanbul Teknik Üniversitesi 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Üniversitesi 👇
Galatasaray Üniversitesi 👇
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
İstanbul’da polisin müdahale ettiği anlardan bir kesit👇
Eskişehir Anadolu Üniversitesi 👇
Bilkent Üniversitesi 👇
ODTÜ 👇
ODTÜ’den bir kesit daha 👇
Hacettepe Üniversitesi 👇
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın