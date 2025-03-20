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Vatandaşlar İmamoğlu’nun Gözaltına Alınması Hakkında Sokak Röportajında Konuştu: “Kendi Diplomaları Nerede?”

Vatandaşlar İmamoğlu’nun Gözaltına Alınması Hakkında Sokak Röportajında Konuştu: “Kendi Diplomaları Nerede?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.03.2025 - 12:54 Son Güncelleme: 20.03.2025 - 12:57

Dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için vatandaşlar sokak röportajı verdi. Anka, gözaltı süreci hakkında neler düşündüklerini sormak için Taksim’de halka mikrofon uzattı. “Medeniyete kilit vurmuşlar, İmamoğlu’ndan korktukları kadar Allah’tan korkmuyorlar.” sözleri dikkat çekti.

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Bir diğer vatandaş ise “Kendi diplomaları nerede? Onu da görelim” sözlerini dile getirdi. Tüm detaylar için 👇

Taksim Meydanı eylem yasağı sebebiyle geçici olarak kapatıldı.

Taksim Meydanı eylem yasağı sebebiyle geçici olarak kapatıldı.

Vatandaşlar İmamoğlu’na destek vermek için dün Saraçhane’de toplanmıştı. Bugün de Saraçhane’de İmamoğlu’na destek vermek isteyenler yerini alıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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