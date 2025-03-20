Bir Genç İmamoğlu’na Destek Yürüyüşlerinde Özgür Özel’e Sitem Etti: “Evinde Oturma, Ayağa Kalk”
Bir Genç İmamoğlu’na Destek Yürüyüşlerinde Özgür Özel’e Sitem Etti: “Evinde Oturma, Ayağa Kalk”
Dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla 100 kişi için gözaltı kararı çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekram İmamoğlu polisler eşliğinde evinden alınarak Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. İmamoğlu’na destek olmak isteyen halk bir araya geldi. İçlerden bir genç Özgür Özel’e seslendi. Sözcü mikrofonlarına konuşan genç, Özgür Özel’in nerede olduğunu sordu ve sitem etti.
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Vatandaşlar İmamoğlu’na desteklerini Saraçhane’de toplanarak gösterdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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