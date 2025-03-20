onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bir Genç İmamoğlu’na Destek Yürüyüşlerinde Özgür Özel’e Sitem Etti: “Evinde Oturma, Ayağa Kalk”

Bir Genç İmamoğlu’na Destek Yürüyüşlerinde Özgür Özel’e Sitem Etti: “Evinde Oturma, Ayağa Kalk”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.03.2025 - 10:51

Dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla 100 kişi için gözaltı kararı çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekram İmamoğlu polisler eşliğinde evinden alınarak Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. İmamoğlu’na destek olmak isteyen halk bir araya geldi. İçlerden bir genç Özgür Özel’e seslendi. Sözcü mikrofonlarına konuşan genç, Özgür Özel’in nerede olduğunu sordu ve sitem etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Vatandaşlar İmamoğlu’na desteklerini Saraçhane’de toplanarak gösterdi.

Vatandaşlar İmamoğlu’na desteklerini Saraçhane’de toplanarak gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binası önünde yoğun bir kalabalık vardı. Birçok ünlü isim de Saraçhane’deydi. 'Kurtuluş yok tek başına! Ya hep beraber ya hiçbirimiz.' sloganları gece boyu devam etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın