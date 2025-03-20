“Ekrem İmamoğlu’ndan Sonra Sıra Mansur Yavaş’ta” İddialarına Mansur Yavaş’tan Açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Ekrem İmamoğlu’na yapılan operasyonlar sonrasında destek için yurt dışından gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklamalar yaptı.

“Ekrem İmamoğlu’ndan Sonra Sıra Mansur Yavaş’ta” iddiaları hakkında konuşan Mansur Yavaş “Belediye başkanı olduğumdan bugüne banka hesaplarımı herkes inceleyebilir, açıktır. Ama kendilerince bir sapık bulup aleyhimizde bir şeyler söyletme ihtimalleri var gibime geliyor” dedi.

AKP’li Şamil Tayyar ise katıldığı programda “Mansur Yavaş ile ilgili malvarlığı ve yolsuzluk dosyası açılacağını dair dedikodular var” iddialarında bulundu.