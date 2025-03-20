“Ekrem İmamoğlu’ndan Sonra Sıra Mansur Yavaş’ta” İddialarına Mansur Yavaş’tan Açıklama
“Ekrem İmamoğlu’ndan Sonra Sıra Mansur Yavaş’ta” İddialarına Mansur Yavaş’tan Açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Ekrem İmamoğlu’na yapılan operasyonlar sonrasında destek için yurt dışından gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklamalar yaptı.
“Ekrem İmamoğlu’ndan Sonra Sıra Mansur Yavaş’ta” iddiaları hakkında konuşan Mansur Yavaş “Belediye başkanı olduğumdan bugüne banka hesaplarımı herkes inceleyebilir, açıktır. Ama kendilerince bir sapık bulup aleyhimizde bir şeyler söyletme ihtimalleri var gibime geliyor” dedi.
AKP’li Şamil Tayyar ise katıldığı programda “Mansur Yavaş ile ilgili malvarlığı ve yolsuzluk dosyası açılacağını dair dedikodular var” iddialarında bulundu.
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Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı sıralarda Tayvan’da olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gece geç saatlerde Türkiye’ye geldi.
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AKP’li isimlerden Şamil Tayyar da katıldığı bir programda Mansur Yavaş hakkında “Mansur Yavaş ile ilgili malvarlığı ve yolsuzluk dosyası açılacağını dair dedikodular var” iddialarında bulundu.
Gazeteci Fatih Altaylı da programında bu konuya değindi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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