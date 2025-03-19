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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Ekrem İmamoğlu Konusunda “Provokatif Paylaşım" Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Ekrem İmamoğlu Konusunda “Provokatif Paylaşım" Soruşturması

Ekrem İmamoğlu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.03.2025 - 22:10 Son Güncelleme: 19.03.2025 - 22:37

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili 'provokatif paylaşım' yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik gözaltına alınmasının yankıları sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik gözaltına alınmasının yankıları sürüyor.

Çok sayıda kişi ise tepkilerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili 'provokatif paylaşım' yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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