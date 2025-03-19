İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Açıklama: İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye El Konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Açıklama: İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye El Konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama: 'MASAK raporları uyarınca Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye Cumhuriyet Başsavcılığımız talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konulmuştur.'
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu’nun ortak olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye el konuldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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