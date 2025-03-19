Ekrem İmamoğlu ve 27 Kişinin Diplomasının İptal Nedeni Belli Oldu: Ortalaması Düşük ve FF Notlar Var!
Ekrem İmamoğlu ve 27 Kişinin Diplomasının İptal Nedeni Belli Oldu: Ortalaması Düşük ve FF Notlar Var!
İstanbul Üniversitesinin aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişinin diplomalarının iptal edilmesine ilişkin gerekçelerine ulaşıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Alınan bilgiye göre, üniversite tarafından hazırlan rapor uyarınca diplomaları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte geri alınmak suretiyle iptal edilen 27 kişinin bazılarının gerekçeleri ortaya çıktı.
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Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı da diploması iptal edilenler arasında yer alıyor.
Diploması iptal edilen kişiler arasında yer alan Mustafa Arıtürk'ün yatay geçiş dönemi dışında başvurusunun kabul edildiği, İngiltere'deki bir üniversitede bir yarıyıl okuduğu, bu durumlarının yatay geçiş yönetmeliğine aykırı olduğu belirtildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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