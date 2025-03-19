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Avrupa Birliği’nden Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınması Hakkında Açıklama

Avrupa Birliği’nden Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınması Hakkında Açıklama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.03.2025 - 20:36 Son Güncelleme: 19.03.2025 - 20:45

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınması hakkında açıklama yaptı ve 'derinden endişe verici' olarak niteledi.

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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

'Türkiye’nin Avrupa'ya bağlı kalmasını istiyoruz, ancak bunun için demokratik normlara ve uygulamalara açık bir taahhüt gerekiyor' dedi. Leyen, gözaltının kararının 'derin endişe verici' olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını "derin endişe verici" bir gelişme olarak nitelendirdi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını "derin endişe verici" bir gelişme olarak nitelendirdi.

Leyen, gazetecilere yaptığı açıklamada 'Türkiye, özellikle seçilmiş yetkililerin hakları olmak üzere, demokratik değerleri korumalıdır. Türkiye’nin Avrupa'ya bağlı kalmasını istiyoruz, ancak bunun için demokratik normlara ve uygulamalara açık bir taahhüt gerekiyor. Türkiye’nin bu temel ilkelere saygı göstermesi kritik önem taşıyor' ifadelerini kullandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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