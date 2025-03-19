Avrupa Birliği’nden Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınması Hakkında Açıklama
Avrupa Birliği’nden Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınması Hakkında Açıklama
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınması hakkında açıklama yaptı ve 'derinden endişe verici' olarak niteledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını "derin endişe verici" bir gelişme olarak nitelendirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın