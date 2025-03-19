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Gözaltına Alınan Ekrem İmamoğlu'na Destek İçin Saraçhane'ye Akın Eden Halkın Açtığı Pankartlar

Gözaltına Alınan Ekrem İmamoğlu'na Destek İçin Saraçhane'ye Akın Eden Halkın Açtığı Pankartlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
19.03.2025 - 19:48

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Halka seslenen İmamoğlu kendini milletine emanet ettiğini söylemişti. Gözaltına alınan İmamoğlu, yayınladığı ilk mesajda da 'Önce Allah'a, sonra milletimize emanetim.' dedi.

İmamoğlu'nun ve CHP'nin çağrısının ardından halk, Saraçhane'de toplanmaya başladı.

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İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği, 4 gün süreyle gösterileri yasakladığını duyurdu.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği, 4 gün süreyle gösterileri yasakladığını duyurdu.
twitter.com

İmamoğlu, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmişti

İmamoğlu, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmişti
twitter.com

Vatan Caddesi'ne çıkan yollara polis barikatları kuruldu.

Vatan Caddesi'ne çıkan yollara polis barikatları kuruldu.
twitter.com

İmamoğlu'na destek protestosu ise ilk olarak İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden gelmişti.

İmamoğlu'na destek protestosu ise ilk olarak İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden gelmişti.
twitter.com

Ardından CHP ve İBB, 20.30'da Saraçhane'de buluşma çağrısı yaptı.

Ardından CHP ve İBB, 20.30'da Saraçhane'de buluşma çağrısı yaptı.
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Sosyal medyada, Saraçhane'ye giden birçok kişi paylaşımlar yapmaya başladı.

Sosyal medyada, Saraçhane'ye giden birçok kişi paylaşımlar yapmaya başladı.
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Alanın git gide kalabalıklaştığı görüldü.

Alanın git gide kalabalıklaştığı görüldü.
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Açılan pankartlar da sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor.

Açılan pankartlar da sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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