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Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltısı Sonrası Halk, Vatan Caddesi'nde Toplanmaya Başladı

Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltısı Sonrası Halk, Vatan Caddesi'nde Toplanmaya Başladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
19.03.2025 - 17:05

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde gözaltına alındı. Gözaltı haberinin ardından İstanbul Üniversitesi öğrencileri protestoya başladı. Öğrenciler, İmamoğlu’na destek vermek ve tepki göstermek amacıyla eylem yaptı. İmamoğlu, sabah saatlerinde Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmişti. Vatan Caddesi'nde ise polis önlemleri alınmış ve gösterilere izin verilmeyeceği açıklanmıştı.

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Vatan Caddesi'ne akın edildi.

Vatan Caddesi'ne akın edildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaptığı açıklamalarda Özgür Özel'in Ankara'dan yola çıktığını söylemiş ve tüm CHP'lilerin Vatan Emniyet'e gideceğini belirtmişti. Halk, Vatan Caddesi'nde yürüyüşe başladı.

Halktan 'Kurtuluş yok tek başına! Ya hep beraber ya hiçbirimiz.' sözleri yükseldi.

Halk, Vatan Caddesi'nin önünde toplanmaya başladı.

Öte yandan Özel, Saraçhane binası önüne gelen kalabalığa saat 20.30 için çağrıda bulundu

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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eceoffy

kafasına göre istediğini attırıyor içeri hak hukuk benim diyor padişahlıktan beter durum lütfen açın gözünüzü ya ekonomi yok sağlık yok eğitim yok atatürk bu... Devamını Gör

Patrick Jane

Yandaş haber yapmaktan Hepi topu 50 kişi falan var o da o o çapulcuların haber niteliği bile yok

Fırat B.

Sabaha milleti toplanmasına yer ve saat verdiği için "halkı kin ve nefrete...." Özgür Özeli de alırlar