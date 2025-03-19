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Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltı Kararına Verdiği Tepkiyle Linçlenen Ezhel'den Eleştirenlere Sert Çıkış!

Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltı Kararına Verdiği Tepkiyle Linçlenen Ezhel'den Eleştirenlere Sert Çıkış!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.03.2025 - 20:32

Sabah saatlerinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na düzenlenen operasyon ülkenin gündeminin tam göbeğine oturdu. Hem dünya basınında hem de ülkemizde tepkilerin yükselmesine sebep olan olaya birçok ünlü isim de tepki göstermişti. Ülkede yaşanan olayları tiye alan bir paylaşımda bulunan Ezhel linçlendiğini görünce yeni paylaşımlarda bulundu. 

Eski hadiseleri hatırlatan Ezhel, 'Ben sıramı savdım, elimden geleni yaptım' çıkışında bulundu.

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Bu sabah (19 Mart 2025) sabah saatlerinde gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ülke gündemine bomba gibi düştü.

Bu sabah (19 Mart 2025) sabah saatlerinde gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ülke gündemine bomba gibi düştü.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen açıkladıktan sonra ettim geçmişiyle ilgili iddialar gündeme getirilmiş, dün İstanbul Üniversitesi'nin açıkladığı kararla da diploması iptal edilmişti. 

İmamoğlu sabahın erken saatlerinde evine gelen kalabalık polisi tarafından gözaltına alındı. 

Halka seslenen İmamoğlu kendini milletine emanet ettiğini söylemişti. Gözaltına alınan İmamoğlu, yayınladığı ilk mesajda da 'Önce Allah'a, sonra milletimize emanetim.' dedi.

İmamoğlu'nun gözaltı kararı yalnızca ülkemizde değil, dünya basınında da büyük yankı uyandırırken birçok ünlü isim konuya ilişkin tepkisini net bir şekilde dile getirmişti.

İmamoğlu'nun gözaltı kararı yalnızca ülkemizde değil, dünya basınında da büyük yankı uyandırırken birçok ünlü isim konuya ilişkin tepkisini net bir şekilde dile getirmişti.

Rapçi Ezhel de bu isimlerden biriydi. Kuzey Kore örneğiyle ülkenin geldiği hali tiye alan Ezhel, bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti.

Kaçıranlar için gözaltı kararına tepki gösteren tüm ünlülerin paylaşımlarına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Türkiye'de yaşamamasına rağmen bu paylaşımda bulunduğu ve İmamoğlu'na destek çıktığı için kendisini linçleyen kullanıcılara Ezhel'den cevap gecikmedi.

Türkiye'de yaşamamasına rağmen bu paylaşımda bulunduğu ve İmamoğlu'na destek çıktığı için kendisini linçleyen kullanıcılara Ezhel'den cevap gecikmedi.

'Bana hiç bakmayın, benim ülkeye gelememe sebebim zaten Recep Tayyip Erdoğan'a laf etmem. Ben kendi sıramı savdım, elimden geleni yaptım. Sıra sizde abicim. Her lafımı çarpıtıp ağzıma sı*tınız. Biraz da gerçekten hayatınıza kastedenleri linçleyin hadi abicim!' çıkışında bulunan Ezhel, 'Tüm diktatörlere ölüm! Türkiye yeniden özgür olacak!' notunu düştüğü ikinci bir hikaye de paylaştı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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