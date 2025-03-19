Gözaltına Alınan Ekrem İmamoğlu'nun Resmi TikTok Hesabından Bir Video Paylaşıldı
Gözaltına Alınan Ekrem İmamoğlu'nun Resmi TikTok Hesabından Bir Video Paylaşıldı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün (19 Mart 2025 Çarşamba) sabah saatlerinde gözaltına alındı. Yalnızca ülkemizde değil dünya basınında da büyük tepki çeken gözaltı kararına protestolar her geçen saniye büyürken, Ekrem İmamoğlu'nun resmi TikTok hesabından bir video paylaşıldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabahın ilk saatlerinde gözaltına alınması yalnızca ülkemizde değil dünya basınında da büyük yankı uyandırdı.
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından 6 saat sonra ise el yazısıyla yazdığı mesaj X'te paylaşıldı.
Son olarak Ekrem İmamoğlu'nun resmi TikTok hesabından bir video paylaşıldı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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