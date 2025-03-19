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Gözaltına Alınan Ekrem İmamoğlu'nun Resmi TikTok Hesabından Bir Video Paylaşıldı

Gözaltına Alınan Ekrem İmamoğlu'nun Resmi TikTok Hesabından Bir Video Paylaşıldı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.03.2025 - 18:37

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün (19 Mart 2025 Çarşamba) sabah saatlerinde gözaltına alındı. Yalnızca ülkemizde değil dünya basınında da büyük tepki çeken gözaltı kararına protestolar her geçen saniye büyürken, Ekrem İmamoğlu'nun resmi TikTok hesabından bir video paylaşıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabahın ilk saatlerinde gözaltına alınması yalnızca ülkemizde değil dünya basınında da büyük yankı uyandırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabahın ilk saatlerinde gözaltına alınması yalnızca ülkemizde değil dünya basınında da büyük yankı uyandırdı.

İmamoğlu, gözaltına alındığını evinden çektiği bir videoyla duyurmuş, o video da sabah saat 07.12'de Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştı.

'Dimdik ayakta olacağımı bütün milletim bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim.' ifadelerini kullanan Ekrem İmamoğlu'nun videosu milyonlar tarafından izlendi.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından 6 saat sonra ise el yazısıyla yazdığı mesaj X'te paylaşıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından 6 saat sonra ise el yazısıyla yazdığı mesaj X'te paylaşıldı.

Kağıda, 'YAPILAN YALANLARA, 

KUMPASLARA, TUZAKLARA, YALANLARA  

KUL HAKKI YİYENLERE, 

HALKIN İRADESİNİ ÇALANLARA  

GEREKLİ CEVABI MİLLETİMİZ VERECEKTİR  

ÖNCE ALLAH'A SONRA MİLLETİME EMANETİM  

SAYGILARIMLA' yazan Ekrem İmamoğlu'ndan bir haber de az önce avukatı Mehmet Pehlivan aracılığıyla gelmişti. 

Mehmet Pehlivan, İmamoğlu'nun milletine 'Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun, biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Hiçbir şey milletin iradesinden, ferasetinden daha büyük değildir. Milletin iradesi bir kişiden büyüktür.' mesajını iletmişti.

Son olarak Ekrem İmamoğlu'nun resmi TikTok hesabından bir video paylaşıldı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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