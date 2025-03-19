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Erişemeyenler İçin Twitter'da Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Gelen Tepkiler

Erişemeyenler İçin Twitter'da Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Gelen Tepkiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.03.2025 - 17:59

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabahın ilk saatlerinde gözaltına alınması gerek ülkemizde gerek dünyada büyük yankı buldu. Gözaltı kararı protesto edildi. Tabii her kritik anda olduğu gibi sosyal medya mecralarına kısıtlamalar geldi. Devlet kurumları bile kısıtlamaları aşarak paylaşımlarda bulundu. Bir de gözaltı olayına sessiz kalamayıp tepkisini gösteren Twitter kullanıcıları oldu.

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Dilek İmamoğlu'nun çektiği videodan etkilenenler...

Dilek İmamoğlu'nun çektiği videodan etkilenenler...
twitter.com

Bu kadarını da beklemeyenler...

Bu kadarını da beklemeyenler...
twitter.com

Kreşlerin kapanması da tepki çekti.

Kreşlerin kapanması da tepki çekti.
twitter.com

Ekonomi de dakikalar içinde altüst oldu.

Ekonomi de dakikalar içinde altüst oldu.
twitter.com

Durumun ciddiyetini ön plana çıkaranlar oldu.

Durumun ciddiyetini ön plana çıkaranlar oldu.
twitter.com
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İsmail Arı'nın gözlemleri şu şekilde.

İsmail Arı'nın gözlemleri şu şekilde.
twitter.com

Otokrasi vurgusu yapıldı.

Otokrasi vurgusu yapıldı.
twitter.com

Bir sokak gözlemi...

Bir sokak gözlemi...
twitter.com

Bir de tespit.

Bir de tespit.
twitter.com

Mustafa Armağan'a verilen yanıt ise viral oldu.

Mustafa Armağan'a verilen yanıt ise viral oldu.
twitter.com
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Can Gürses'in paylaşımı...

Can Gürses'in paylaşımı...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sanat camiasında sesi en gür çıkan ise Emircan İğrek oldu.

Sanat camiasında sesi en gür çıkan ise Emircan İğrek oldu.
twitter.com

Piyasadaki istikrarsızlık da dile getirildi.

Piyasadaki istikrarsızlık da dile getirildi.
twitter.com

Mehmet Şimşek de tepkilerin odağındaydı.

Mehmet Şimşek de tepkilerin odağındaydı.
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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