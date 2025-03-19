Erişemeyenler İçin Twitter'da Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Gelen Tepkiler
Erişemeyenler İçin Twitter'da Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Gelen Tepkiler
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabahın ilk saatlerinde gözaltına alınması gerek ülkemizde gerek dünyada büyük yankı buldu. Gözaltı kararı protesto edildi. Tabii her kritik anda olduğu gibi sosyal medya mecralarına kısıtlamalar geldi. Devlet kurumları bile kısıtlamaları aşarak paylaşımlarda bulundu. Bir de gözaltı olayına sessiz kalamayıp tepkisini gösteren Twitter kullanıcıları oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dilek İmamoğlu'nun çektiği videodan etkilenenler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu kadarını da beklemeyenler...
Kreşlerin kapanması da tepki çekti.
Ekonomi de dakikalar içinde altüst oldu.
Durumun ciddiyetini ön plana çıkaranlar oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsmail Arı'nın gözlemleri şu şekilde.
Otokrasi vurgusu yapıldı.
Bir sokak gözlemi...
Bir de tespit.
Mustafa Armağan'a verilen yanıt ise viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Can Gürses'in paylaşımı...
👇
Sanat camiasında sesi en gür çıkan ise Emircan İğrek oldu.
Piyasadaki istikrarsızlık da dile getirildi.
Mehmet Şimşek de tepkilerin odağındaydı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın