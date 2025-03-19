VPN'i Olmayanlar İçin İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Gelen X Tepkileri
VPN'i Olmayanlar İçin İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Gelen X Tepkileri
Türkiye 19 Mart 2025 sabahına Ekrem İmamoğlu ve beraberinde yönetici, sanatçı ve gazetecilerin gözaltına alınması ve her önemli olayda olduğu gibi sosyal medya kısıtlamalarıyla girdi. Twitter(X), Instagram, YouTube gibi platformlara normal yollardan girilemiyor. Ancak sosyal medyada kısıtlamalara rağmen sular durulmuyor. İşte Türk siyasi tarihine geçecek 19 Mart günü yaşananlara gelen tepkiler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Borsanın tepetaklak olması, Türk lirasının rekor değer kaybına tepkiler gecikmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sivil darbe olarak niteleyenler var.
CHP çağrıda bulundu.
Eski Ankara vekili ve hukukçu İlhan Cihaner'in paylaşımı...
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP'li Ali Mahir Başarır
Eski İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu
TİP Genel Başkanı Erkan Baş;
İmamoğlu'nun tutuklanma ihtimali de konuşuldu.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın