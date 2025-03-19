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VPN'i Olmayanlar İçin İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Gelen X Tepkileri

VPN'i Olmayanlar İçin İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Gelen X Tepkileri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.03.2025 - 11:05

Türkiye 19 Mart 2025 sabahına Ekrem İmamoğlu ve beraberinde yönetici, sanatçı ve gazetecilerin gözaltına alınması ve her önemli olayda olduğu gibi sosyal medya kısıtlamalarıyla girdi. Twitter(X), Instagram, YouTube gibi platformlara normal yollardan girilemiyor. Ancak sosyal medyada kısıtlamalara rağmen sular durulmuyor. İşte Türk siyasi tarihine geçecek 19 Mart günü yaşananlara gelen tepkiler...

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Borsanın tepetaklak olması, Türk lirasının rekor değer kaybına tepkiler gecikmedi.

Borsanın tepetaklak olması, Türk lirasının rekor değer kaybına tepkiler gecikmedi.

Sivil darbe olarak niteleyenler var.

Sivil darbe olarak niteleyenler var.

CHP çağrıda bulundu.

CHP çağrıda bulundu.

Eski Ankara vekili ve hukukçu İlhan Cihaner'in paylaşımı...

Eski Ankara vekili ve hukukçu İlhan Cihaner'in paylaşımı...

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik
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CHP'li Ali Mahir Başarır

CHP'li Ali Mahir Başarır

Eski İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu

Eski İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu

TİP Genel Başkanı Erkan Baş;

TİP Genel Başkanı Erkan Baş;

İmamoğlu'nun tutuklanma ihtimali de konuşuldu.

İmamoğlu'nun tutuklanma ihtimali de konuşuldu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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