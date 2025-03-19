İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Ünlü İsimlerden Tepki
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Ünlü İsimlerden Tepki
İstanbul Üniversitesi'nin diploma iptali kararından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Gazeteci Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığını duyururken 99 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Son olarak evi kolluk kuvvetleri tarafından sarılan İmamoğlu sesli mesaj paylaştı.
Ünlü isimler İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararının ardından bu sabah gözaltına alındığı öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şahan Gökbakar
Kaan Sekban
Atilla Taş
İsmail Küçükkaya
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Levent Gültekin
Nevşin Mengü
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın