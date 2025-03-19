onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Ünlü İsimlerden Tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Ünlü İsimlerden Tepki

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.03.2025 - 10:07 Son Güncelleme: 19.03.2025 - 10:21

İstanbul Üniversitesi'nin diploma iptali kararından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Gazeteci Fatih AltaylıEkrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığını duyururken 99 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Son olarak evi kolluk kuvvetleri tarafından sarılan İmamoğlu sesli mesaj paylaştı.

Ünlü isimler İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararının ardından bu sabah gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararının ardından bu sabah gözaltına alındığı öğrenildi.

Geçtiğimiz gün İstanbul Üniversitesi'nin açıkladığı diploma iptali kararının ardından gündem karışırken bu sabah İBB Başkanı'nın gözaltına alındığını Fatih Altaylı duyurdu. 

Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun'un da bulunduğu 99 isim hakkında gözaltı kararı alınırken sosyal medyada tepkiler büyüdü.

Ünlü isimler de alınan gözaltı kararına tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.

Şahan Gökbakar

Şahan Gökbakar
twitter.com

Kaan Sekban

Kaan Sekban
twitter.com

Atilla Taş

Atilla Taş
twitter.com

İsmail Küçükkaya

İsmail Küçükkaya
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Levent Gültekin

Levent Gültekin
twitter.com

Nevşin Mengü

Nevşin Mengü
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın