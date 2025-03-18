İstanbul Üniversitesi'nin Açıkladığı Ekrem İmamoğlu'nun Diploma İptali Kararına Ünlü İsimlerden Tepkiler!
İstanbul Üniversitesi'nin Açıkladığı Ekrem İmamoğlu'nun Diploma İptali Kararına Ünlü İsimlerden Tepkiler!
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle iptal edilmesinin ardından İBB Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı hukuksuzdur.' ifadelerini kullandı.
Diplomanın iptaline karar verilmesinin ardından ünlü isimler de tepkilerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.
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Geçtiğimiz saatlerde İstanbul Üniversitesi, 1990 yılında yapılan 38 yatay geçişten 28’inin, YÖK'ün kararlarına ve mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle geri alındığını duyurdu.
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Mabel Matiz
Gaye Su Akyol
Doğukan Güngör
Melek Mosso
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Armağan Çağlayan
Ayşe Arman
Atilla Taş
Berna Laçin
Barış Atay
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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