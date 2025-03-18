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İstanbul Üniversitesi'nin Açıkladığı Ekrem İmamoğlu'nun Diploma İptali Kararına Ünlü İsimlerden Tepkiler!

İstanbul Üniversitesi'nin Açıkladığı Ekrem İmamoğlu'nun Diploma İptali Kararına Ünlü İsimlerden Tepkiler!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.03.2025 - 22:13

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle iptal edilmesinin ardından İBB Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı hukuksuzdur.' ifadelerini kullandı.

Diplomanın iptaline karar verilmesinin ardından ünlü isimler de tepkilerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

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Geçtiğimiz saatlerde İstanbul Üniversitesi, 1990 yılında yapılan 38 yatay geçişten 28’inin, YÖK'ün kararlarına ve mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle geri alındığını duyurdu.

Geçtiğimiz saatlerde İstanbul Üniversitesi, 1990 yılında yapılan 38 yatay geçişten 28’inin, YÖK'ün kararlarına ve mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle geri alındığını duyurdu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta düzenleyeceği ön seçime kısa bir süre kalmışken İstanbul Üniversitesi İmamoğlu’nun diplomasının iptaline karar verildiğini açıkladı.

Üniversite tarafından toplamda 38 kişinin usulsüz yatay geçiş yaptığı belirtilirken, aralarında İmamoğlu’nun da bulunduğu 28 kişinin diplomaları geri alındı. Bugün verilen kararın “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle alındığı söylenirken sosyal medya gündemi kısa sürede değişti.

Ünlü isimlerin diploma iptali kararına verdiği tepkilere gelin birlikte bakalım...

Mabel Matiz

Mabel Matiz

Gaye Su Akyol

Gaye Su Akyol
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Doğukan Güngör

Doğukan Güngör
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Melek Mosso

Melek Mosso
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Armağan Çağlayan

Armağan Çağlayan

Ayşe Arman

Ayşe Arman

Atilla Taş

Atilla Taş
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Berna Laçin

Berna Laçin
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Barış Atay

Barış Atay
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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