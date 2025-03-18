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Armağan Çağlayan'dan Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptal Kararına Sert Analiz

Armağan Çağlayan'dan Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptal Kararına Sert Analiz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.03.2025 - 21:10

CHP'nin, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta düzenleyeceği ön seçime sayılı gün kalmışken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ortaya çıkan karar gündeme bomba gibi oturdu. İstanbul Üniversitesi'nin açıkladığı kararda, İmamoğlu dahil 28 kişinin usulsüz yatay geçiş nedeniyle diplomasının geri alınacağı duyuruldu.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken Armağan Çağlayan da sert analizleriyle konuyu değerlendirdi. Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Cumhurbaşkanlığı için adaylığını duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diploması hakkındaki polemik geçtiğimiz saatlerde büyüdü.

Cumhurbaşkanlığı için adaylığını duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diploması hakkındaki polemik geçtiğimiz saatlerde büyüdü.

23 Mart günü düzenlenecek ve Cumhurbaşkanlığı adayını belirlemek için yapılacak ön seçime günler kala İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti. 

'28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine' kararını açıklayam üniversite kurulu ise tepkilerin odağı oldu.

Armağan Çağlayan, Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere 28 kişinin diplomasının iptal edilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Armağan Çağlayan, Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere 28 kişinin diplomasının iptal edilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede İşletme Fakültesi Yönetim Organizasyon Ana Bilim Dalında doktora programına başlayan Armağan Çağlayan ' “açık hatayı” yapan devletin kurumu' ifadelerini kullandı.

Hukuk fakültesi mezunu Armağan Çağlayan'ın sözlerini şöyle bırakalım:

Hukuk fakültesi mezunu Armağan Çağlayan'ın sözlerini şöyle bırakalım:

'Okuduğum hiçbir idare hukuku normuna uymuyor karar gerekçesi. Çünkü “açık hatayı” yapan devletin kurumu. Yani İstanbul Üniversitesi. Üniversitenin yaptığı “Açık hata” yüzünden kazanılmış bir hak iptal edilemez. İdare hukukunun en temel prensibi “müktesep hak” kavramına aykırı. Türkiye'yi uzun bir “idare Hukuku” davası ve süreci bekliyor.'

Çağlayan ardından bu sözleri kullandı...

Çağlayan ardından bu sözleri kullandı...
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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