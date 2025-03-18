Armağan Çağlayan'dan Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptal Kararına Sert Analiz
Armağan Çağlayan'dan Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptal Kararına Sert Analiz
CHP'nin, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta düzenleyeceği ön seçime sayılı gün kalmışken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ortaya çıkan karar gündeme bomba gibi oturdu. İstanbul Üniversitesi'nin açıkladığı kararda, İmamoğlu dahil 28 kişinin usulsüz yatay geçiş nedeniyle diplomasının geri alınacağı duyuruldu.
Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken Armağan Çağlayan da sert analizleriyle konuyu değerlendirdi. Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Cumhurbaşkanlığı için adaylığını duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diploması hakkındaki polemik geçtiğimiz saatlerde büyüdü.
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Armağan Çağlayan, Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere 28 kişinin diplomasının iptal edilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Hukuk fakültesi mezunu Armağan Çağlayan'ın sözlerini şöyle bırakalım:
Çağlayan ardından bu sözleri kullandı...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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