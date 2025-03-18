Ekrem İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi
Ekrem İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi
CHP'nin, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta düzenleyeceği ön seçime günler kala, İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu hakkında kararını verdi.
İstanbul Üniversitesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve aynı dönemde İmamoğlu gibi geçiş yaptığı tespit edilen 28 kişinin diplomasının geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verdi. Diplomalarının 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildi.
Peki şimdi ne olacak?
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Cumhurbaşkanlığı için adaylığını duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diploması hakkında beklenen karar duyuruldu..
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İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
15 Şubat 2020'de CİMER'e yapılan bir başvuruda, İmamoğlu'nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden (GAÜ) İstanbul Üniversitesi'ne usulsüz geçiş yaptığı iddia edildi.
Raporda, İmamoğlu'nun yatay geçiş şartlarını sağladığı, ancak 1990'da GAÜ'nün, YÖK tarafından tanınmadığı vurgulandı.
Soruşturma kapsamında İmamoğlu, 5 Mart tarihinde ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Burada ifade veren İmamoğlu, daha sonra adliyeden ayrıldı.
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İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili Girne Amerikan Üniversitesinin (GAÜ) kurucu direktörü ve eski ortağı Özalp Tozan, 17 Mart’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi.
Bu gelişmenin ardından akıllara iki soru geldi. İlk soru ''İmamoğlu, askere gidecek mi?'' oldu.
Anayasaya göre cumhurbaşkanı adayı olabilmek için üniversite mezunu olmak gerekiyor. Diplomanın herhangi bir şekilde iptalinin kesinleşmesi halinde, bu İmamoğlu'nun aday olamayacağı anlamına geliyor.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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