Ekrem İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi

İmamoğlu, ailesinin o dönem Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde öğrenim görmesi için kendisini Kuzey Kıbrıs’a gönderdiğini belirterek, 'Rahmetli amcam ile gitmiş olduğum bu seyahatte Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Bölümü ile ilgili kayıt girişimi yapmış olmama rağmen orada ziyaret ederek gördüğüm Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü'nü çok beğendim. Amcamı ikna ettim ve o bölüme kaydımı yaptırdım” ifadelerini kullandı.

Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümüne 1988'de kayıt yaptırdığını, İstanbul Üniversitesinden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Personel Yönetimi Bölümüne yüksek lisans için kaydolduğunu söyleyen İmamoğlu, yoğun iş temposu nedeniyle bölüme devam edemediğini, af çıktığında tekrar bu bölümde devam ettiğini, derslerini ve tezini geçerek yüksek lisansını tamamladığını ifade etti.

İmamoğlu, ifadesinin devamında şunları kaydetti: Bana sormuş olduğunuz Özalp Tazan o zamanlarda Girne Amerikan Üniversitesinde hatırladığım kadarıyla yöneticiydi. Necmettin Karaduman ise çok saygın aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başkanlığı yapmış, ailece tanıdığımız Trabzon milletvekili olduğu için tanırım. Geçiş sürecim ile alakalı 1989'da Girne Amerikan Üniversitesinden İstanbul Üniversitesine geçiş yapanları duyurmuştum. Ben de 1990'da geçiş ilanlarını takip ederek başvurumu yaptım. Başkaca söylemek istediğim bir husus yoktur.

İstanbul Üniversitesi'nden yanıt gelmemesi üzerine Başsavcılık 12 Mart'ta Üniversite'ye ikinci bir yazı göndererek işlemlerin hızlandırılmasını istedi.

Yazıda, yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın da ivedi şekilde savcılığa gönderilmesi istendi.