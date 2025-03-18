onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ekrem İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi

etiket Ekrem İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
18.03.2025 - 18:16

CHP'nin, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta düzenleyeceği ön seçime günler kala, İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu hakkında kararını verdi. 

İstanbul Üniversitesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve aynı dönemde İmamoğlu gibi geçiş yaptığı tespit edilen 28 kişinin diplomasının geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verdi. Diplomalarının 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildi.

Peki şimdi ne olacak?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cumhurbaşkanlığı için adaylığını duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diploması hakkında beklenen karar duyuruldu..

Cumhurbaşkanlığı için adaylığını duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diploması hakkında beklenen karar duyuruldu..

CHP'nin, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta düzenleyeceği ön seçimde, 1 milyon 650 bin parti üyesi oy kullanacak. 23 Mart'a sayılı günler kala İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığını resmen duyurmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan 'usulsüz diploma' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edildiği açıklandı.

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 17.02.2025 tarih ve E-68918934-663.08[2024/519-04-R]-12 sayılı “Araştırma Raporu”nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın “Araştırma Raporu”nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir. Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) ivedilikle gönderilecektir.'

15 Şubat 2020'de CİMER'e yapılan bir başvuruda, İmamoğlu'nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden (GAÜ) İstanbul Üniversitesi'ne usulsüz geçiş yaptığı iddia edildi.

15 Şubat 2020'de CİMER'e yapılan bir başvuruda, İmamoğlu'nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden (GAÜ) İstanbul Üniversitesi'ne usulsüz geçiş yaptığı iddia edildi.

Başvuruya yanıt veren İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, İmamoğlu'nun üniversite tarafından ilan edilmiş yurt dışı yatay geçiş kontenjanına başvurduğunu ve başvurusunun ilgili maddelerce değerlendirilerek kabul edildiğini söyledi. Tartışmayı 20 Şubat 2024’te Ankara’da yapılan suç duyurusu tekrar alevlendirdi. Başvuru İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırıldı. Savcılık YÖK'ten bilgi istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 22 ŞUBAT diplomasının sahte olduğu iddialarıyla ilgili ihbarlar ve YÖK tarafından hazırlanan raporlar üzerine “resmi belgede sahtecilik” soruşturması başlatıldı.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan raporda, ABD'deki Southeastern Üniversitesi'nin kurul tarafından tanındığı ancak bu üniversitenin Girne Kampüsü'ndeki UNC-Girne Amerikan Üniversitesi'nin veya dünyanın herhangi bir yerinde bulunan diğer kampüslerindeki yükseköğretim kurumlarının YÖK kurulunca tanınmasının mümkün olmadığına karar verildiği bilgisi anlatıldı.

Raporda, İmamoğlu'nun yatay geçiş şartlarını sağladığı, ancak 1990'da GAÜ'nün, YÖK tarafından tanınmadığı vurgulandı.

Raporda, İmamoğlu'nun yatay geçiş şartlarını sağladığı, ancak 1990'da GAÜ'nün, YÖK tarafından tanınmadığı vurgulandı.

Raporda ayrıca, YÖK'ün 1993-1994 ders yılından itibaren ÖSYM sınavlarını kazanmamış Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin, Girne Amerikan Üniversitesi'nden alacakları diplomalarının denkliğinin kabul edilmemesine ilişkin bir kararı olduğu ifade edildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne 26 Şubat’ta yazı gönderen Başsavcılık, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) araştırma raporunda, söz konusu dönemde KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin tanındığına işaret etti.

İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesinde gördüğü öğrenime ilişkin tüm belgelerin onaylı suretinin gönderilmesini isteyen Başsavcılık, 12 Eylül 1990 tarihinde yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ile işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve bu kişilerin açık kimlik bilgilerini talep etti. Yazıda, yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın da ivedi bir şekilde savcılığa gönderilmesini istedi.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu, 5 Mart tarihinde ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Burada ifade veren İmamoğlu, daha sonra adliyeden ayrıldı.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu, 5 Mart tarihinde ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Burada ifade veren İmamoğlu, daha sonra adliyeden ayrıldı.

İmamoğlu, ailesinin o dönem Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde öğrenim görmesi için kendisini Kuzey Kıbrıs’a gönderdiğini belirterek, 'Rahmetli amcam ile gitmiş olduğum bu seyahatte Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Bölümü ile ilgili kayıt girişimi yapmış olmama rağmen orada ziyaret ederek gördüğüm Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü'nü çok beğendim. Amcamı ikna ettim ve o bölüme kaydımı yaptırdım” ifadelerini kullandı.

Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümüne 1988'de kayıt yaptırdığını, İstanbul Üniversitesinden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Personel Yönetimi Bölümüne yüksek lisans için kaydolduğunu söyleyen İmamoğlu, yoğun iş temposu nedeniyle bölüme devam edemediğini, af çıktığında tekrar bu bölümde devam ettiğini, derslerini ve tezini geçerek yüksek lisansını tamamladığını ifade etti.

İmamoğlu, ifadesinin devamında şunları kaydetti: Bana sormuş olduğunuz Özalp Tazan o zamanlarda Girne Amerikan Üniversitesinde hatırladığım kadarıyla yöneticiydi. Necmettin Karaduman ise çok saygın aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başkanlığı yapmış, ailece tanıdığımız Trabzon milletvekili olduğu için tanırım. Geçiş sürecim ile alakalı 1989'da Girne Amerikan Üniversitesinden İstanbul Üniversitesine geçiş yapanları duyurmuştum. Ben de 1990'da geçiş ilanlarını takip ederek başvurumu yaptım. Başkaca söylemek istediğim bir husus yoktur.

İstanbul Üniversitesi'nden yanıt gelmemesi üzerine Başsavcılık 12 Mart'ta Üniversite'ye ikinci bir yazı göndererek işlemlerin hızlandırılmasını istedi.

Yazıda, yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın da ivedi şekilde savcılığa gönderilmesi istendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili Girne Amerikan Üniversitesinin (GAÜ) kurucu direktörü ve eski ortağı Özalp Tozan, 17 Mart’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi.

İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili Girne Amerikan Üniversitesinin (GAÜ) kurucu direktörü ve eski ortağı Özalp Tozan, 17 Mart’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi.

Soruşturma kapsamında Girne Amerikan Üniversitesinin kurucu ortağı Özalp Tozan'ın 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alındı.

''Benim yöneticilik yaptığım 1986-1992 yılları arasında üniversiteye kayıt olan herkes bilir ki bu üniversitenin Türkiye'de denkliği yoktur. Girne Amerikan Üniversitesi'nin o dönemlerde kesinlikle denkliği yoktur. Bunun altını çizerek söylüyorum. O dönemlerde Girne Amerikan Üniversitesine kayıt olan öğrencilerin hepsi Türkiye'de denkliğin olmadığını bilir ancak Amerika'daki bağlı olduğu üniversitenin denkliği üzerinden fayda sağladığını bilirler. Girne Amerikan üniversitesinin Türkiye'de denkliği yoktur. Denkliği dolaylıdır, Amerika üzerindendir. Girne Amerikan Üniversitesi bir vakıf üniversitesi değil, özel şirket üniversitesidir. Yatay geçiş birbirine denk olan kurumlar arasında yapılır. O dönemde çok az üniversite olması nedeniyle üniversiteler arası geçiş konusu, denk olan kurumlar arasında yapılacağını üniversiteler bilir. Yani özel üniversiteden devlet üniversitesine geçmek mümkün değildir. Dikey geçiş ise programlar arası geçiştir. Girne Amerikan Üniversitesi özel bir şirketin kurduğu üniversite olup Türkiye Cumhuriyeti'nde bir devlet üniversitesine geçiş nasıl yapılabilir bunu anlamlandıramıyorum.''

Bu gelişmenin ardından akıllara iki soru geldi. İlk soru ''İmamoğlu, askere gidecek mi?'' oldu.

Bu gelişmenin ardından akıllara iki soru geldi. İlk soru ''İmamoğlu, askere gidecek mi?'' oldu.

Üniversite mezunu olduğu için askerliği kısa dönem yapan İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi sonrası kalan askerliğini de yapması gerekecek. 

Milli Savunma Bakanlığı, İmamoğlu'nun üniversite diplomasını kullanarak bedelli askerlik yapması hakkında işlem başlatırsa yeniden kışla yolunu açılabilir. İmamoğlu askerlik için yeniden kışlaya çağrılırsa İBB başkanlığı de devamsızlık nedeniye düşebilir.

İkinci soru ise Cumhurbaşkanı adayı olabilecek mi?

Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için aranan şartlar şu şekilde:

'Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir. seçilebilir. seçmen aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer'

Anayasaya göre cumhurbaşkanı adayı olabilmek için üniversite mezunu olmak gerekiyor. Diplomanın herhangi bir şekilde iptalinin kesinleşmesi halinde, bu İmamoğlu'nun aday olamayacağı anlamına geliyor.

Anayasaya göre cumhurbaşkanı adayı olabilmek için üniversite mezunu olmak gerekiyor. Diplomanın herhangi bir şekilde iptalinin kesinleşmesi halinde, bu İmamoğlu'nun aday olamayacağı anlamına geliyor.

Diploma hakkında karar verebilecek tek mercii, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kuruludur. Savcılığın, YÖK’ün, Rektörlüğün bu konuda bir karar verme yetkisi yoktur. Fakülte Yönetim Kurulu, 7 üyeden oluşmaktadır.

CHP yönetimi, diplomanın iptali kararı verilmesi halinde dahi 23 Mart'ta ön seçimi gerçekleştirmeyi ve İmamoğlu'nu aday olarak ilan etmeyi planlıyor.

İmamoğlu'nun, iptal kararına karşı itiraz yolları bulunuyor. İmamoğlu'nun diplomanın üniversite tarafından iptal edilmesi halinde, İdare Mahkemesi'ne dava açılabiliyor. Buradan aleyhte bir karar çıkması halinde bölge idare mahkemesine (istinaf) ve daha sonra Danıştay'a temyiz başvurusu yapma hakkı var. İmamoğlu’nun avukatı, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvuracaklarını belirtti.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün 14.00'ten itibaren toplandığı, bugün bir açıklama yapılabileceği konuşuluyor. İşletme Fakültesi'nin raporunun zaten hazırlandığı ve rektörlüğe sunulduğu belirtiliyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
277
64
46
33
24
14
6
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın