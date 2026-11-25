Tribün Dergi'nin paylaştığı yaklaşık bir buçuk dakikalık videoda muhabir, Arda'ya 'Abi, bizim size küçük bir hediyemiz var' diyerek bir paket Kazakistan çikolatası uzatıyor. Ardından Kazak gazeteleri adına geldiklerini söyleyip Kazak taraftarlara bir mesaj vermesini istiyor.

Arda Güler ise hepsini çok sevdiğini ve verdikleri destek için teşekkür ettiğini söylüyor, hediye için de ayrıca teşekkür ediyor. Muhabir sonrasında getirdikleri kağıtları imzalamasını rica ediyor.

Videodaki en dikkat çekici kısım muhabirin cümlelerinin neredeyse her birini 'abi' diye bağlaması! 😂