Arda Güler'den İmza İsteyen Gazetecilere Valverde Şortunu Çıkarıp Verdi
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Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven'ı 5-1 yendiği maçın ardından çekilen bir video sosyal medyada gündem oldu.
Videoda Kazakistan'dan gelen bir basın ekibi, milli futbolcumuz Arda Güler'e Türkçe seslenerek küçük bir hediye veriyor ve imza istiyor. Arda'nın ardından gelen Federico Valverde ise ekibin karşısında maç şortunu çıkarıp onlara hediye ediyor.
Önce Arda'ya Kazakistan çikolatası verdiler.
Sonra sıra Valverde'ye geldi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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