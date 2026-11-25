Jennifer Lopez'in Oğlundan Sahne Kıyafeti Sorusu!
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Jennifer Lopez, eski eşi Marc Anthony ile 18 yaşındaki ikizleri Max ve Emme'nin annesi. Şarkıcı, yaklaşık on yıl önce Las Vegas'ta ilk rezidansına başlamıştı. Lopez, The JLo Show'u tanıttığı The Drew Barrymore Show'da o döneme ait bir anıyı paylaştı. Oğlu Max, rezidansın açılış gecesinin ardından ona sahne kıyafetleriyle ilgili bir soru sormuş. Lopez'in yanıtı ise kısa ve netti.
Kaynak: The Drew Barrymore Show
Jennifer Lopez, 18 yaşındaki ikizleri Max ve Emme'nin annesi.
Lopez'in Las Vegas rezidansı Ocak 2016'da başlamıştı.
Max'in sorusu: "Anne, sahnede neden hiç pantolon giymiyorsun?"
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