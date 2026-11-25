Lopez'in anlattığına göre Max, rezidansın açılış gecesinin ardından yanına gelip 'Anne!' diye seslenmiş. Lopez oğlundan performansıyla ilgili bir övgü beklerken Max, neden sahnede hiç pantolon giymediğini sormuş.

Şarkıcının yanıtı şu oldu: 'Ben dansçıyım bebeğim, ben bir şov kızıyım. Ben bunu yapıyorum.'