Netflix'in Romantik Dizisi Platformun Rekorunu Kırdı: 9. Sezon Onayı Geldi
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Virgin River, 2019'dan bu yana Netflix'te yayınlanan romantik drama dizilerinden. Mel ve Jack'in küçük kasaba hikâyesini anlatan dizi, yıllardır platformun izlenen yapımları arasında yer alıyor. Netflix, 13 Kasım'da diziyi 9. sezon için yeniledi. Bu karar, Virgin River'ı sezon sayısıyla Netflix'in en uzun soluklu orijinal kurgu dizisi yapıyor.
Kaynak: Netflix Tudum
Virgin River, Mel ve Jack'in küçük kasaba hikâyesini anlatıyor.
Dizi yarım milyar izlenmeyi aştı.
Netflix, 9. sezon onayını 13 Kasım'da duyurdu.
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