Netflix'in açıklamasına göre 9. sezon 10 bölümden oluşacak. Bu sezonla dizinin toplam bölüm sayısı 94'e çıkacak ve Virgin River, Grace and Frankie ile birlikte en çok bölümü olan Netflix orijinal kurgu dizisi olacak. Dizi, sekiz sezonda kalan Elite ve Big Mouth'u sezon sayısında geride bıraktı. Yapımın showrunner'ı Patrick Sean Smith olmaya devam edecek. 9. sezonun yayın tarihi henüz açıklanmadı.