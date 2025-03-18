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İmamoğlu'nun Diplomasını İptal Eden İstanbul Üniversitesi Yorum Silmeye Başladı

İmamoğlu'nun Diplomasını İptal Eden İstanbul Üniversitesi Yorum Silmeye Başladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.03.2025 - 20:26

Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptal edilmesinin ardından gözler kararı açıklayan İstanbul Üniversitesi'ne çevrildi. Başta mezunlar olmak üzere önemli bir kesim üniversite yönetimine tepki gösterdi. Twitter'da yanıtların açık unutulmasıyla binlerce tepki paylaşımı gelirken üniversitenin sosyal medya ekibi Instagram'da gelen yorumları silmeye başladı.

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İstanbul Üniversitesi yönetiminin İmamoğlu ve beraberindeki 28 kişinin diplomasını iptal etmesiyle okul yönetimi siyasi baskılara boyun eğmekle suçlandı.

İstanbul Üniversitesi yönetiminin İmamoğlu ve beraberindeki 28 kişinin diplomasını iptal etmesiyle okul yönetimi siyasi baskılara boyun eğmekle suçlandı.

Bazı tepkiler şöyle;

Bazı tepkiler şöyle;
twitter.com

Akademisyenler de tepkili.

Akademisyenler de tepkili.
twitter.com

"Kara leke"

"Kara leke"
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Instagram'da yapılan yorumlar ise anında silinmeye başladı.

Instagram'da yapılan yorumlar ise anında silinmeye başladı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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