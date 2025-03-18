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Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptali Kararına Gelen İlk Tepkiler

Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptali Kararına Gelen İlk Tepkiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.03.2025 - 19:18

İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'yla birlikte aynı dönemde geçiş yapan 28 kişinin lisans diplomasının iptalini duyurdu. Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmaya hazırlandığı bu süreçte verilen karar sosyal medyada şok etkisi yarattı. Üniversite yönetimi ve karar mekanizmalarına tepki yağdı.

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Diplomaların "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar veren İstanbul Üniversitesi'nin açıklaması özellikle X'e bomba gibi düştü.

Diplomaların "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar veren İstanbul Üniversitesi'nin açıklaması özellikle X'e bomba gibi düştü.

Eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu;

Eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu;

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

Bunu siyasi darbe olarak niteleyen de var.

Bunu siyasi darbe olarak niteleyen de var.
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İÜ mezunları da karara tepkili.

İÜ mezunları da karara tepkili.
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Üniversite yönetimi topa tutuldu.

Üniversite yönetimi topa tutuldu.
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Hukukçu Yunus Emre Erdölen;

Hukukçu Yunus Emre Erdölen;

TİP Genel Başkanı Erkan Baş;

TİP Genel Başkanı Erkan Baş;
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Dem Partili Meral Danış Beştaş;

Dem Partili Meral Danış Beştaş;

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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