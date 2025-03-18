Üniversite Diplomasının İptal Olmasının Ardından Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama Geldi

CİMER'e yapılan bir başvuruda, İmamoğlu'nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden (GAÜ) İstanbul Üniversitesi'ne usulsüz geçiş yaptığı iddia edilmiş, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü de İmamoğlu'nun üniversite tarafından ilan edilmiş yurt dışı yatay geçiş kontenjanına başvurduğunu ve başvurusunun ilgili maddelerce değerlendirilerek kabul edildiğini açıklamıştı.

Ancak sürece ilişkin tartışmaların alevlenmesinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçişte usulsüzlük yaptığına dair soruşturma başlatılmıştı. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan raporda İmamoğlu'nun yatay geçiş şartlarını sağladığı, ancak 1990'da GAÜ'nün, YÖK tarafından tanınmadığı ifadesi yer almıştı.