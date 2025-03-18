Üniversite Diplomasının İptal Olmasının Ardından Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama Geldi
Üniversite Diplomasının İptal Olmasının Ardından Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama Geldi
CHP, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta ön seçim düzenleyecekti. Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yatay geçiş' soruşturması kapsamında ön seçime günler kala diplomasıyla ilgili karar alındı.
İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun üniversite diplomasını iptal etti.
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Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığını resmen açıklamıştı. Ancak üniversitede yatay geçişte usulsüzlük yaptığına dair soruşturma sürüyordu.
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Ekrem İmamoğlu, soruşturma kapsamında 5 Mart'ta ifade vermişti. İstanbul Üniversitesi bugün (18 Mart) Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiğini açıkladı.
Ekrem İmamoğlu karar sonrası ilk açıklamasında "Hukuksuzdur." dedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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