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Üniversite Diplomasının İptal Olmasının Ardından Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama Geldi

Üniversite Diplomasının İptal Olmasının Ardından Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama Geldi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.03.2025 - 18:55

CHP, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta ön seçim düzenleyecekti. Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yatay geçiş' soruşturması kapsamında ön seçime günler kala diplomasıyla ilgili karar alındı.

İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun üniversite diplomasını iptal etti.

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Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığını resmen açıklamıştı. Ancak üniversitede yatay geçişte usulsüzlük yaptığına dair soruşturma sürüyordu.

Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığını resmen açıklamıştı. Ancak üniversitede yatay geçişte usulsüzlük yaptığına dair soruşturma sürüyordu.

CİMER'e yapılan bir başvuruda, İmamoğlu'nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden (GAÜ) İstanbul Üniversitesi'ne usulsüz geçiş yaptığı iddia edilmiş, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü de İmamoğlu'nun üniversite tarafından ilan edilmiş yurt dışı yatay geçiş kontenjanına başvurduğunu ve başvurusunun ilgili maddelerce değerlendirilerek kabul edildiğini açıklamıştı.

Ancak sürece ilişkin tartışmaların alevlenmesinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçişte usulsüzlük yaptığına dair soruşturma başlatılmıştı. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan raporda İmamoğlu'nun yatay geçiş şartlarını sağladığı, ancak 1990'da GAÜ'nün, YÖK tarafından tanınmadığı ifadesi yer almıştı.

Ekrem İmamoğlu, soruşturma kapsamında 5 Mart'ta ifade vermişti. İstanbul Üniversitesi bugün (18 Mart) Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiğini açıkladı.

Ekrem İmamoğlu, soruşturma kapsamında 5 Mart'ta ifade vermişti. İstanbul Üniversitesi bugün (18 Mart) Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiğini açıkladı.

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada Ekrem İmamoğlu ve onun gibi geçiş yaptığı tespit edilen 28 kişinin diplomalarının iptal edildiği açıklandı. Kararın ardından ilk tepkiler gelmeye başladı.

Ekrem İmamoğlu karar sonrası ilk açıklamasında "Hukuksuzdur." dedi.

Ekrem İmamoğlu karar sonrası ilk açıklamasında "Hukuksuzdur." dedi.

İmamoğlu'nun X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR.

Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak.

Kurtuluş Yok Tek Başına!'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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