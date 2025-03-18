Ekrem İmamoğlu'nun Diploma İptali Sonrası Mansur Yavaş'tan da Tepki Geldi: "Adaylığımı Askıya Alıyorum"
Ekrem İmamoğlu'nun Diploma İptali Sonrası Mansur Yavaş'tan da Tepki Geldi: "Adaylığımı Askıya Alıyorum"
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle iptal edimesi kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Siyasi isimler tepkilerini dile getirirken ABB Başkanı Mansur Yavaş da X hesabından tepkisini dile getirdi. Yavaş, 'Adaylığımı askıya alıyorum' diyerek sonuna kadar yanınızdayız vurgusu yaptı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
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Siyasi isimler sosyal medya hesaplarında tepki göstermeye başladı.
Mansur Yavaş, X hesabında şu ifadeleri kullandı:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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