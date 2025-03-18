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Ekrem İmamoğlu'nun Diploma İptali Sonrası Mansur Yavaş'tan da Tepki Geldi: "Adaylığımı Askıya Alıyorum"

Ekrem İmamoğlu'nun Diploma İptali Sonrası Mansur Yavaş'tan da Tepki Geldi: "Adaylığımı Askıya Alıyorum"

Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.03.2025 - 19:14

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle iptal edimesi kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Siyasi isimler tepkilerini dile getirirken ABB Başkanı Mansur Yavaş da X hesabından tepkisini dile getirdi. Yavaş, 'Adaylığımı askıya alıyorum' diyerek sonuna kadar yanınızdayız vurgusu yaptı.

İşte detaylar...

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Ekrem İmamoğlu'nun diploması, İstanbul Üniversitesi tarafından 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle iptal edildi. 1990 yılında İşletme Fakültesi İngilizce programına yatay geçiş yapan 38 öğrenciden 28'inin diploması da benzer bir nedenle iptal edildi. İptal kararları, bu geçişlerin geçerli olmadığı ve bazı belgelerin eksik olduğu iddialarına dayandırıldı.

Siyasi isimler sosyal medya hesaplarında tepki göstermeye başladı.

Siyasi isimler sosyal medya hesaplarında tepki göstermeye başladı.

Tepki gösteren isimler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı.

Mansur Yavaş, X hesabında şu ifadeleri kullandı:

Mansur Yavaş, X hesabında şu ifadeleri kullandı:

'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşım Sn. Ekrem İmamoğlu’nun hukuka ve tüm mevzuata uygun diplomasının iptal edilmesine ilişkin karar sonrası Türkiye demokrasisi maalesef bir başka evreye geçmiştir.

Hatırlatmak gerekir ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, partimizin cumhurbaşkanı adayını belirleme yetkisine anayasal olarak sahip TBMM Grubumuzun büyük çoğunluğunun verdiği imzalarla; Parti Meclisimizin Cumhurbaşkanı adayımızı belirlemek için yöntem olarak öngördüğü ön seçime katılma hakkı elde etmiştir.

Demokrasiye uygun olmayan bir biçimde rakipleri devreden çıkarmak öncelikli olarak Türkiye’ye ve on yıllarca yıl kurumsallaştırmaya çalıştığı demokrasisine yapılabilecek en büyük kötülüktür. Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali; Hukuki istikrar, hukuk devleti ilkelerine aykırıdır. Buna izin vermek bu ülkeye ve demokrasisine yapılan en büyük ihanettir.

İstanbul Üniversitesi’nin bugün verdiği karara karşı tüm hukuki sürecin işletileceğini ve Genel Merkezimiz öncülüğünde Anayasa’yı yok sayan, hukuku ayaklar altına alan bu karara karşı gereken adımların atılacağını herkesin bilmesini isteriz.

İmamoğlu’nun hukuk ve demokrasi dışı bir zorlama ile adaylık hakkının elinden alınmasına sessiz kalacağımızı ya da bundan hoşlanacağımızı kimse düşünmesin.

Ben Ekrem Başkanımıza yapılan bu haksızlığı kabul etmiyorum.

Tüm bu hukuki ve siyasi sürecin her dakikasında Ekrem Başkanımızın yanında olacağımı, böylesine hukuksuz bir süreçte daha önce üçlü masada ifade ettiğim “Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim” kararımı, bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar ASKIYA alacağımı da kamuoyuna ilan ediyorum.

Ayrıca, yaşanan tüm adaletsizliklere ve demokrasi dışı müdahalelere karşı sessiz kalmayacağız. En güçlü mücadeleyi de Cumhuriyet Halk Partisi olarak, milletvekili grubumuzla, il başkanlarımızla, örgütümüzle, belediye başkanlarımızla, tüm üyelerimizle ve demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımızla vereceğimizden kimsenin de şüphesi olmasın.

CHP içindeki dayanışma duygumuzu ise kimse küçümsemesin ve bizlerin, en büyük makamlar karşısında bile bu birlikteliği kaybetmeyeceğimizi unutmasın. Hele, ‘selden kütük kapmaya’ çalışanlarla bizleri aynı tutmaya kalkmasınlar.

Türkiye’de hukukun üstünlüğüne gölge düşüren her adımın karşısında olmaya, adalet ve demokrasi mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Ekrem başkanım; haklı mücadelenizin sonuna kadar yanınızdayız.'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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