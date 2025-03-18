İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi mi, Neden Edildi?

Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı kararı ile; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı’nın 17.02.2025 tarih ve E-6891934-663.08/20254/59-04-[R]-12 sayılı “Araştırma Raporu”nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuata aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden sadece ilk sınıfın 10 kişisinin yatay geçiş şartlarını yerine getirdiği kalan ve Yükseköğretim Kurulu’nun 1993 tarihli araştırma raporunda da açıkça redde edildiği halde mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak verilen ilişik ettirilmesi mezuniyet işlemlerinin iptal edilmesine, diploma ve diploma eki ile diğer belgelerin iptal edilmesine; Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişler ile ilgili inceleme ve araştırma yapılmasına, inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi sonrasında usulsüz işlem varsa işlem yapılan kişilerin adı, soyadı, dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) iletilmek üzere gönderilecektir.