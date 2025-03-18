İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi mi, Neden Edildi?
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi mi, Neden Edildi?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 23 Mart'ta düzenleyeceği ön seçimde tek aday olan İmamoğlu'nun partinin cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesi bekleniyordu. Bazı medya kuruluşlarında ise İmamoğlu'nun diplomasının ön seçim öncesinde iptal edilebileceği iddiaları yer almıştı. Peki İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi mi, neden edildi? İşte tüm detaylar...
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Ekrem İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi mi?
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Ekrem İmamoğlu'nın Diploması Neden İptal Edildi?
İstanbul Üniversitesi Kamuoyu Açıklaması
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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