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İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi mi, Neden Edildi?

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi mi, Neden Edildi?

Ekrem İmamoğlu
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.03.2025 - 18:37

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 23 Mart'ta düzenleyeceği ön seçimde tek aday olan İmamoğlu'nun partinin cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesi bekleniyordu. Bazı medya kuruluşlarında ise İmamoğlu'nun diplomasının ön seçim öncesinde iptal edilebileceği iddiaları yer almıştı. Peki İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi mi, neden edildi? İşte tüm detaylar...

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Ekrem İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi mi?

Ekrem İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi mi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması iptal edildi. İstanbul Üniversitesi, 18 Mart 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, 1990 yılında İşletme Fakültesi İngilizce programına yatay geçiş yapan 38 kişiden 28'inin diplomasının iptal edildiğini duyurdu. Bu kişiler arasında Ekrem İmamoğlu da bulunuyor.

Ekrem İmamoğlu'nın Diploması Neden İptal Edildi?

Ekrem İmamoğlu'nın Diploması Neden İptal Edildi?

Ekrem İmamoğlu'nun diploması, İstanbul Üniversitesi tarafından 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle iptal edildi. 1990 yılında İşletme Fakültesi İngilizce programına yatay geçiş yapan 38 öğrenciden 28'inin diploması da benzer bir nedenle iptal edildi. İptal kararları, bu geçişlerin geçerli olmadığı ve bazı belgelerin eksik olduğu iddialarına dayandırıldı.

İstanbul Üniversitesi Kamuoyu Açıklaması

İstanbul Üniversitesi Kamuoyu Açıklaması

Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı kararı ile; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı’nın 17.02.2025 tarih ve E-6891934-663.08/20254/59-04-[R]-12 sayılı “Araştırma Raporu”nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuata aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden sadece ilk sınıfın 10 kişisinin yatay geçiş şartlarını yerine getirdiği kalan ve Yükseköğretim Kurulu’nun 1993 tarihli araştırma raporunda da açıkça redde edildiği halde mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak verilen ilişik ettirilmesi mezuniyet işlemlerinin iptal edilmesine, diploma ve diploma eki ile diğer belgelerin iptal edilmesine; Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişler ile ilgili inceleme ve araştırma yapılmasına, inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi sonrasında usulsüz işlem varsa işlem yapılan kişilerin adı, soyadı, dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) iletilmek üzere gönderilecektir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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