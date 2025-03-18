Ekrem İmamoğlu'nun Avukatından Diploma İptaline İlişkin İlk Açıklama: "Bu Karar Yok Hükmündedir!"
Ekrem İmamoğlu'nun Avukatından Diploma İptaline İlişkin İlk Açıklama: "Bu Karar Yok Hükmündedir!"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edildi.
Kararın açıklanmasından 1 saat önce Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. T24'ten Şirin Payzın ve Murat Sabuncu'ya konuşan Pehlivan, soruşturmanın 'yargı tacizi' olduğunu belirterek 'Bu karar yok hükmündedir.' dedi.
Kararın açıklanmasının ardından X (Twitter) hesabından paylaşım yapan Mehmet Pehlivan 'Diploma hakkında Üniversite’nin Kantini ile Yönetim Kurulu’nun yetkisi aynıdır. Yani, yetkisi yoktur.' açıklamasında bulundu.
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İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasını iptal etti.
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Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'dan karara yönelik ilk açıklama geldi.
Kararın ardından X hesabı üzerinden açıklama yapan Pehlivan, şu ifadelere yer verdi:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Cumhurbaşkanı olmak için diplomaya gerek yok diyen adamlar ekreme diploma soruyor yatay geçiş falan akademik biseyler bakmışlar googledan bilgili görünüyorla... Devamını Gör
su holigan maganda siyasetciler disinda konuya hakim akademisyen falan varsa cevap verebilir mi? bu dogru mu
You now hoo hoooo hov i am.