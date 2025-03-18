Ekrem İmamoğlu'nun Avukatından Diploma İptaline İlişkin İlk Açıklama: "Bu Karar Yok Hükmündedir!"

Kararın açıklanmasından önce T24'te Şirin Payzın ve Murat Sabuncu'ya konuşan Mehmet Pehlivan, 'Bu konu siyasi bir kavram değildir. Biz Anayasa Mahkemesine başvuracağız bu konuda belki AİHM'e başvuracağız. Bu raporu tabi ki de baskı uygulamak için değil hukuku ortaya koyacağız. O gün o rapor ortaya çıktığında hukuksal zeminde tartışmak isterim ben yargı tacizi miymiş değil miymiş? ' ifadelerini kullanmıştı.