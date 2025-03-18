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Ekrem İmamoğlu'nun Avukatından Diploma İptaline İlişkin İlk Açıklama: "Bu Karar Yok Hükmündedir!"

Ekrem İmamoğlu'nun Avukatından Diploma İptaline İlişkin İlk Açıklama: "Bu Karar Yok Hükmündedir!"

Ekrem İmamoğlu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.03.2025 - 18:50

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edildi. 

Kararın açıklanmasından 1 saat önce Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. T24'ten Şirin Payzın ve Murat Sabuncu'ya konuşan Pehlivan, soruşturmanın 'yargı tacizi' olduğunu belirterek 'Bu karar yok hükmündedir.' dedi.

Kararın açıklanmasının ardından X (Twitter) hesabından paylaşım yapan Mehmet Pehlivan 'Diploma hakkında Üniversite’nin Kantini ile Yönetim Kurulu’nun yetkisi aynıdır. Yani, yetkisi yoktur.' açıklamasında bulundu.

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İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasını iptal etti.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasını iptal etti.

15 Şubat 2020'de CİMER'e yapılan bir başvuruda, İmamoğlu'nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden (GAÜ) İstanbul Üniversitesi'ne usulsüz geçiş yaptığı iddia edilmişti. 20 Şubat 2024’te Ankara’da yapılan suç duyurusuyla tekrar alevlenen diploma tartışmasında Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün İstanbul Üniversitesi'nden açıklama yapıldı. İmamoğlu ve 28 kişinin diplomaları iptal edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'dan karara yönelik ilk açıklama geldi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'dan karara yönelik ilk açıklama geldi.

Kararın açıklanmasından önce T24'te Şirin Payzın ve Murat Sabuncu'ya konuşan Mehmet Pehlivan, 'Bu konu siyasi bir kavram değildir. Biz Anayasa Mahkemesine başvuracağız bu konuda belki AİHM'e başvuracağız. Bu raporu tabi ki de baskı uygulamak için değil hukuku ortaya koyacağız. O gün o rapor ortaya çıktığında hukuksal zeminde tartışmak isterim ben yargı tacizi miymiş değil miymiş? ' ifadelerini kullanmıştı.

Kararın ardından X hesabı üzerinden açıklama yapan Pehlivan, şu ifadelere yer verdi:

Kararın ardından X hesabı üzerinden açıklama yapan Pehlivan, şu ifadelere yer verdi:

'Üniversite Yönetim Kurulu, böyle bir karar alamaz. İlan edilen karar, yok hükmündedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Öğretim Kanunu’nun 15. Maddesinde Üniversite Yönetim Kurulu’nun idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olduğu açıkça yazıyor. Diplomaya dair böyle bir karar alma yetkisi yoktur, yok hükmündedir. Haliyle diploma iptali haberi doğru değildir.

Diploma hakkında Üniversite’nin Kantini ile Yönetim Kurulu’nun yetkisi aynıdır. Yani, yetkisi yoktur.

İdare hukukundaki kural usulde ve yetkide paralellik yetkisi gereğince bu kararı yalnızca Fakülte Yönetim Kurulu alabilir.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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c.ysfalbs

Cumhurbaşkanı olmak için diplomaya gerek yok diyen adamlar ekreme diploma soruyor yatay geçiş falan akademik biseyler bakmışlar googledan bilgili görünüyorla... Devamını Gör

ali nalcaci

su holigan maganda siyasetciler disinda konuya hakim akademisyen falan varsa cevap verebilir mi? bu dogru mu

Mert

You now hoo hoooo hov i am.