Diploması İptal Edildi: Ekrem İmamoğlu, Sosyal Medya Hesabından Canlı Yayın Açtı

Sosyal medya hesabından 'İftar sofrasından milletime sesleniyorum. Kendimi onlara emanet ediyorum' notunu paylaşan İmamoğlu şunları söyledi:

'Bu toprakların en büyük adalet ve vicdanına, 86 milyonun adalet ve vicdanına inanıyorum. Bugün de çok enteresan bir olay yaşadık. İmamoğlu'nun diploması 35 yıl sonra iptal ediliyor ve hukuksuz bir şekilde yani Üniversite'nin diploma iptal yetkisi yok.

Savcılığın aşırı baskıları komedi komedi geliş gidiler Ankara'dan arabalar vs. Çok enteresan yani diplomanın iptali umurumda değil esas umurumda olan bu ülkede bu toplumun herkesin kazandığı hakları tehlike altındadır. Bu akıl bu milleti tehdit eder bir akıla dönüşmüştür. Herkesin elinden her şeyi alabilirler. Seçme seçilme mülkiyet her şeyi elimizden alabilirler. Unuttukları şu var, bundan sonra ortaya çıkacak millet meşruiyeti dışında bir çözümümüz yok.

Bunun için büyük bir çaba göstereceğiz. Değil hukuk kanun devleti bile olmayan yerde demokratik bir yarış söz konusu değil. Bir ramazan sofrasında bize neyi konuşturuyorlar. Kul hakkı yediler ve tabiri caizse bir avuç insan milletin tüm duygularını bertaraf edecek.

Bana pazarda bir hanımefendi dedi ki, 'niye feryat ediyorsun diplomanı iptal edemezler ederlerse ben senin yanında olacağım' dedi. Ben de dedim ki, 'Bunların utanmazlıkları yüzünden ben bir şey diyemiyorum.' O ablamız bizi izliyorsa buradan söylüyorum ne yazık ki ettiler. Kul hakkı yediler. Ne yazık ki kamu gücüyle meşru zeminde olmayan seçimlerin bundan sonra da bu şekilde olamayacağını gördük.

Bu gayri meşru kararı elbette yargıya taşıyacağız. Ama öyle bir yapı var ki hükümetin baskısı altında öyle bir yapı var ki adil kararlara inancım yok. Çünkü her hattı o şekilde kurgulayan bir hükümetle karşı karşıyayız.

Bu karara imza atanlar toplasanız. 50 kişi 100 kişi ama o 100 kişi bu ülkedeki savcıları hakimleri yerle bir ettiler. Adalet sistemini yerle bir ettiler. İnsanlar ne için yaşıyor. Haysiyeti onuru adaleti için yaşıyor. Gerçekten Allahtan sonra inandığım tek duygum var. O da milletimizdir.

Aslanlar gibi koşacağım asla geri durmak yok. Bugüne kadar bir koşuyorsam bin koşacağım. Bu ülkenin çocuklarına evlatlarına olan borcumu kararlılığımı ilkemi tahmin bile edemeyecekler. Adaletsizliği sileceğiz. Çalışan hak edeni kazanacak. Çocukları gençleri bu ülkeden kaçar gibi gitmeyecek. Bu ilkede ben yılmam yorulmam. Yarın saat 14.00'da Maltepe'de açılışlarımızı yapacağım. 22 Mart'ta Haliç Kongre Merkezindeyim. Pazar günü yüz binlerce insan oy verecek. Bu yapılanın muhatabı Ekrem değil milletimizdir. Allah bu milleti korusun. Bu milleti koruyacak düzeni kurmak içinde var gücümüzle çalışacağız.''