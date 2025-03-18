Diploması İptal Edildi: Ekrem İmamoğlu, Sosyal Medya Hesabından Canlı Yayın Açtı
Diploması İptal Edildi: Ekrem İmamoğlu, Sosyal Medya Hesabından Canlı Yayın Açtı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması iptal edildi. Karara isyan eden İmamoğlu, saat 19:50'de sosyal medya hesaplarından canlı yayın açtı.
İftar sofrasından seslenen İmamoğlu, ''Üniversitenin diplomayı iptal etme hakkı yok. Bu toplumun kazanmış olduğu tüm haklar tehlike altında. Seçme hakkınızı elinizden alabilirler. Kul hakkı yediler. Bu yapılanın muhattabı ben değil millettir'' dedi.
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İmamoğlu'nun bu kararın ardından yapacağı şeyler merak konusu oldu.
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Diploması iptal edilen İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Ekrem İmamoğlu kararın ''Hukuksuz'' olduğunu söyledi. İmamoğlu saat 19:50'de sosyal medya hesaplarından canlı yayın açıp açıklamalar yaptı.
İşte İmamoğlu'nun açıklamaları:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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