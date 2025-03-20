Saraçhane'deki Didem Soydan'dan Kapak Kızı Hande Erçel'e 20 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
Saraçhane'deki Didem Soydan'dan Kapak Kızı Hande Erçel'e 20 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!
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Şevval Şahin
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Didem Soydan
Şeyma Subaşı
Hande Erçel
Demet Akalın
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Birce Akalay
İrem Derici
Tuba Ünsal
Başak Dizer
Ezhel
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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