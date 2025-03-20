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"Arkadaşlarım Korktukları İçin Konuşmuyorlar": Seren Serengil, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya Seslendi

"Arkadaşlarım Korktukları İçin Konuşmuyorlar": Seren Serengil, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya Seslendi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.03.2025 - 01:30

Özgür Özel'in geçtiğimiz saatlerde Saraçhane'de yaptığı sokak çağrısı sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Özel'in sözlerini hedef alan bir açıklama gelmişti. 

Seren Serengil, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya seslendiği bir video paylaştı, 'Her şeyi yasaklıyorsunuz' dedi ve meslektaşlarının korktuğu için sustuklarını dile getirdi.

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Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınmasının ardından ülke gündemi karıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınmasının ardından ülke gündemi karıştı.

İmamoğlu'nun gözaltı kararı yalnızca ülkemizde değil dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Tepkiler her geçen dakika büyürken, ülke genelinde protestolar da arttı. 

Geçtiğimiz saatlerde bugün ikinci kez olmak üzere Saraçhane'nin önünde toplanan on binlerce insan önce Ekrem İmamoğlu için İstanbul'a gelen Mansur Yavaş'ın seslenişini, ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısını dinlemişti.

Kaçıranlar için Saraçhane'nin ikinci gününün detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

"Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun: Evet, evet, evet" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e birkaç saat sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan tepki gelmişti.

"Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun: Evet, evet, evet" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e birkaç saat sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan tepki gelmişti.

Yerlikaya, Özgür Özel'in 'sokak' açıklamasını hedef alarak; 

'Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle “sorumsuzluktur.”  Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir!  Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin!  Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır.' açıklamasında bulunmuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ve ardı ardına gelen yasaklara tepkiler büyürken, Seren Serengil'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ve ardı ardına gelen yasaklara tepkiler büyürken, Seren Serengil'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Seren Serengil, her şeyin yasaklandığını dile getirdiği videosunda takipçilerine, hayvan düşmanlarına ve susup korkan sanat camiasına tepki gösterdi.

'Yani biz annemizden babamızdan bu kadar şunu yapmayacaksın bunu yapmayacaksın duymadık. Yani hiçbir şey istemiyorsunuz, her şeyi yasaklıyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki 'Ne kadar özgür yaşıyorsun sana karışan mı var?' Evet! Bana karışan var şu anda. Sokakta ne arıyorsun? diyorsun. Köpek sokakta olmasın, sen de olma diyorsun. Sosyal medyaya da yazma diyorsun. Birçok insan işini internetten yapıyor, interneti yavaşlatıyorsun metroyu yavaşlatıyorsun. Onu yapıyorsun bunu yapıyorsun. Anlayamıyorum bütün bunları neden yaptığınızı. 

Yani sizce insanlar, birçok sanatçı, iş insanı, sporcu konuşmuyor. Siz sizinle hemfikir oldukları için mi konuşmadıklarını zannediyorsunuz? Hayır, korktukları için konuşmuyorlar. Şu anda mesela ben çalıştırılmıyorum, beni çalıştırmıyor hiçbir kanal. Umurumda değil, zaten rezil rezil programlar var istemem ben. Ama yani o zaman sizin yanınızda olanlar iş bulacak, sizin yanınızda olmayan iş bulamayacak. Size karşı gelen kin ve nefrete sürüklüyor halkı diye hapise gidecek, sosyal medyadan olan biteni paylaşmayacak. Miting yapmayacak, fikrini söylemeyecek, köpekler toplanacak. Biz evde oturacağız. Yani böyle bir şey olabilir mi Allah aşkınıza? Böyle bir şey olabilir mi? 

Lütfen sevmeyi deneyin insanları. Sizin gibi olmasa da. Ben benim gibi olmayan çok insanı sevmeyi denedim hayatımda ve sevdim. Siz de deneyin. Bu sevgisizlik, kötülük çağrıştırıyor. 

Ben siyasetten anlamayan, siyasi bilgisi de gerçekten sıfır olan bir insanım. Sizin adınıza bile 10 kere baktım söyleyebilmek için. Umurumda değil çünkü, 20 senedir de ilk defa size karşı bir video çekiyorum. Artık çok fazla oldu artık! Sanatçı arkadaşlarım konuşamıyor ama herkes aynı fikirde bunu bilin. Korkuyorlar işlerinden olurlar diye. 

Benim umurumda değil, birinin de söylemesi lazım ya. Rica ediyorum sizden siyasi savaşınızın şeklini şemalını beğenip beğenmediğimi anlatmayacağım ama lütfen bize karşı biraz daha insanca davranın.' dedi.

İşte o video:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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