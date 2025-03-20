"Arkadaşlarım Korktukları İçin Konuşmuyorlar": Seren Serengil, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya Seslendi
"Arkadaşlarım Korktukları İçin Konuşmuyorlar": Seren Serengil, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya Seslendi
Özgür Özel'in geçtiğimiz saatlerde Saraçhane'de yaptığı sokak çağrısı sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Özel'in sözlerini hedef alan bir açıklama gelmişti.
Seren Serengil, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya seslendiği bir video paylaştı, 'Her şeyi yasaklıyorsunuz' dedi ve meslektaşlarının korktuğu için sustuklarını dile getirdi.
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Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınmasının ardından ülke gündemi karıştı.
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"Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun: Evet, evet, evet" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e birkaç saat sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan tepki gelmişti.
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ve ardı ardına gelen yasaklara tepkiler büyürken, Seren Serengil'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
İşte o video:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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