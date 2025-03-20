"Hadi Destan Yazalım": Sertab Erener, 23 Mart'taki CHP Ön Seçimi İçin Halka Çağrı Yaptı!
"Hadi Destan Yazalım": Sertab Erener, 23 Mart'taki CHP Ön Seçimi İçin Halka Çağrı Yaptı!
Ekrem İmamolu'nun gözaltı kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından kapsamı genişletilen cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimine bir çağrı da ünlü şarkıcı Sertab Erener'den geldi.
Vatandaşlara nasıl oy kullanabileceklerine dair bilgi veren Sertab Erener, 'Hadi birisinin lafıyla destan yazalım' diyerek halka çağrıda bulundu. Buyurun, detaylara beraber bakalım.
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Birkaç gün önce diploması iptal edilen ve hemen akabinde, 19 Mart Çarşamba sabahı gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ülkenin gündemini derinden sarstı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimine dair hem partililere hem de partiden olmayanlara seslenmişti.
Geçtiğimiz saatlerde 23 Mart'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimi için bir çağrı da ünlü şarkıcı Sertab Erener'den geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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