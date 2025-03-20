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"Hadi Destan Yazalım": Sertab Erener, 23 Mart'taki CHP Ön Seçimi İçin Halka Çağrı Yaptı!

"Hadi Destan Yazalım": Sertab Erener, 23 Mart'taki CHP Ön Seçimi İçin Halka Çağrı Yaptı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.03.2025 - 00:12

Ekrem İmamolu'nun gözaltı kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından kapsamı genişletilen cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimine bir çağrı da ünlü şarkıcı Sertab Erener'den geldi. 

Vatandaşlara nasıl oy kullanabileceklerine dair bilgi veren Sertab Erener, 'Hadi birisinin lafıyla destan yazalım' diyerek halka çağrıda bulundu. Buyurun, detaylara beraber bakalım.

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Birkaç gün önce diploması iptal edilen ve hemen akabinde, 19 Mart Çarşamba sabahı gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ülkenin gündemini derinden sarstı.

Birkaç gün önce diploması iptal edilen ve hemen akabinde, 19 Mart Çarşamba sabahı gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ülkenin gündemini derinden sarstı.

Cumhurbaşkanı adaylığını resmen ilan etmesiyle başlayan sürecin sonunda gözaltına alınan ve 4 gün boyunca da nezarethanede tutulmasına karar verilen Ekrem İmamoğlu, avukatları aracılığıyla paylaştığı mesajlarda, 'Kendimi önce Allah'a sonra da milletime emanet ediyorum' vurgusu yapmıştı. 

Motivasyonunun ve moralinin yüksek olduğu iletilen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 Mart’ta CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği seçime dair önemli açıklamalarda bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimine dair hem partililere hem de partiden olmayanlara seslenmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimine dair hem partililere hem de partiden olmayanlara seslenmişti.

Özel, 'Biz mezarda da olsak insanları sandığa davet ediyoruz. Hayatta da mezarda da olsak o sandıklar kurulacak bu darbecilere hesap sorulacak. Üyemiz olmayanları da sandıkların kurulacağı yerlerde bekliyoruz. Darbe o gün sizeydi. Ben sizin tarafınızdaydım. Ne tarafta yer alacaklar. Milletin seçme hakkını elinden almaya çalışanlar en sonunda hesap verirler. Ekrem Başkan da partimiz de milletimize emanettir.' açıklamasında bulunmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde 23 Mart'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimi için bir çağrı da ünlü şarkıcı Sertab Erener'den geldi.

Geçtiğimiz saatlerde 23 Mart'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimi için bir çağrı da ünlü şarkıcı Sertab Erener'den geldi.

'Pazar günü 23 Mart oylamasının kapsamı genişletildi. CHP üyesi olmasanız da oy verebileceksiniz. İlçe CHP örgütünüzden mahallenize göre nerede oy verebileceğinizi öğrenebilirsiniz' ifadelerini kullanarak bilgi veren Sertab Erener sözlerine, 'Hadi birisinin lafıyla, bir DESTAN YAZALIM!' diyerek devam etti.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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