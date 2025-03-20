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CHP Ön Seçimi Ne Zaman, Kimler Oy Kullanabilir? Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçiminde Nerede Oy Kullanılır?

CHP Ön Seçimi Ne Zaman, Kimler Oy Kullanabilir? Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçiminde Nerede Oy Kullanılır?

Ekrem İmamoğlu CHP Cumhurbaşkanlığı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.03.2025 - 22:52

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bir sonraki Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi adayını belirlemek üzere sandığa gitmeye hazırlanıyor. Son dönemlerde gündemden düşmeyen seçim sürecinde aday olması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından gözaltına alınmasıyla ön seçimlere olan dikkat de arttı. Milyonlarca vatandaş, CHP Cumhurbaşkanı adayınının belirleneceği seçimde oy kullanma şartlarını merak ediyor. 

Peki, partiye üye olma zorunluluğu olmayan seçime katılma şartları nelerdir? CHP'nin 23 Mart seçiminde nasıl oy kullanılır?

İşte, detaylar...

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2025 CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimi Ne Zaman Yapılacak?

2025 CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimi Ne Zaman Yapılacak?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cumhurbaşkanı aday adaylığı seçim takvimi kapsamında, 11 Şubat'ta başvuru süreci tamamlandı. 22 Şubat Cumartesi günü ise cumhurbaşkanı aday adayları ilan edildi. 28 Şubat Cuma gününden 22 Mart Cumartesi gününe kadar ise üye başvuruları kabul edilecek. 

Türkiye'de yaklaşık olarak 4 bin sandıkta oy kullanılacağı tahmin edilirken, 23 Mart 2025 Pazar günü sadece üyeler değil üye olmayan vatandaşlar da oy kullanacak.

CHP Üyeleri Nerede Oy Kullanabilecekler?

CHP Üyeleri Nerede Oy Kullanabilecekler?

CHP cumhurbaşkanı adayının seçileceği 23 Mart günü oy kullanacak olan üyeler, https://onsecim.chp.org.tr/ internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve üyelikte kayıtlı olan cep telefonu numarası ile giriş yapıp 'TARİHE GEÇ' butonuna basarak oy kullanacakları sandığı öğrenebilecekler. Ayrıca üyelere kısa mesaj ile oy kullanacakları adres bilgisi de iletildi. 

Üye olmayanlar için ise ayrı sandıklar belirlenecek.

Üye Olmayanlar Nerede ve Nasıl Oy Kullanabilecekler?

Üye Olmayanlar Nerede ve Nasıl Oy Kullanabilecekler?

Ön seçime yönelik yeni karar kapsamında Parti üyelerinin yanı sıra isteyen tüm vatandaşlar da oy kullanabilecek. Seçime katılmak için yine https://onsecim.chp.org.tr/ adresi üzerinden 'CHP Üyesi Değilim' seçeneğine tıklayıp bulundukları yere en yakın il ve ilçe alanını seçerek 'Sandık Alanları' listesine ulaşılabilirsiniz.

Ekrem İmamoğlu tek aday görünüyor.

Ekrem İmamoğlu tek aday görünüyor.

CHP kurmayları tarafından farklı bir adaya dair açıklama yapılmadı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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