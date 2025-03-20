CHP Ön Seçimi Ne Zaman, Kimler Oy Kullanabilir? Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçiminde Nerede Oy Kullanılır?
CHP Ön Seçimi Ne Zaman, Kimler Oy Kullanabilir? Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçiminde Nerede Oy Kullanılır?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bir sonraki Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi adayını belirlemek üzere sandığa gitmeye hazırlanıyor. Son dönemlerde gündemden düşmeyen seçim sürecinde aday olması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından gözaltına alınmasıyla ön seçimlere olan dikkat de arttı. Milyonlarca vatandaş, CHP Cumhurbaşkanı adayınının belirleneceği seçimde oy kullanma şartlarını merak ediyor.
Peki, partiye üye olma zorunluluğu olmayan seçime katılma şartları nelerdir? CHP'nin 23 Mart seçiminde nasıl oy kullanılır?
İşte, detaylar...
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2025 CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimi Ne Zaman Yapılacak?
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CHP Üyeleri Nerede Oy Kullanabilecekler?
Üye Olmayanlar Nerede ve Nasıl Oy Kullanabilecekler?
Ekrem İmamoğlu tek aday görünüyor.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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