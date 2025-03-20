CHP Ön Seçimi Ne Zaman, Kimler Oy Kullanabilir? Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçiminde Nerede Oy Kullanılır?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cumhurbaşkanı aday adaylığı seçim takvimi kapsamında, 11 Şubat'ta başvuru süreci tamamlandı. 22 Şubat Cumartesi günü ise cumhurbaşkanı aday adayları ilan edildi. 28 Şubat Cuma gününden 22 Mart Cumartesi gününe kadar ise üye başvuruları kabul edilecek.

Türkiye'de yaklaşık olarak 4 bin sandıkta oy kullanılacağı tahmin edilirken, 23 Mart 2025 Pazar günü sadece üyeler değil üye olmayan vatandaşlar da oy kullanacak.