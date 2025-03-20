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Saraçhane'deki Kalabalığı Eleştirip "Sokakta Kimsenin İşi Yok" Diyen Reynmen Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Saraçhane'deki Kalabalığı Eleştirip "Sokakta Kimsenin İşi Yok" Diyen Reynmen Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.03.2025 - 23:25

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart sabahı evine gelen büyük bir polis ekibi tarafından bir anda gözaltına alınması Türkiye gündemine bomba gibi düştü. 

Ülke genelinde protestoların yapılmasına ve sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki göstermesine sebep olan hadise sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 'Saraçhane'de buluşalım' çağrısı gelmişti. 

On binler dünden sonra bugün de Saraçhane'de toplandı. Kalabalığı gören Reynmen'in 'Sokakta kimsenin işi yok' çıkışı ve muhalefet analizi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen açıkladıktan sonra eğitim geçmişiyle ilgili iddialarla gündeme gelmiş, birkaç gün önce de mezun olduğu İstanbul Üniversitesi'nin açıkladığı kararla diploması iptal edilmişti. 

İmamoğlu diploma kararının hemen akabinde evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. 4 gün boyunca nezarethanede tutulacağı öğrenilen Ekrem İmamoğlu, halka yolladığı mesajların tümünde kendini önce Allah'a sonra da milletine emanet ettiğini söylemişti.

Büyük yankı uyandıran gözaltı kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Saraçhane'de buluşalım" çağrısında bulunmuştu.

Büyük yankı uyandıran gözaltı kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Saraçhane'de buluşalım" çağrısında bulunmuştu.

Dün 20.30'da Saraçhane'nin önü hınca hınç doldu ve hem Dilek İmamoğlu hem de Özgür Özel halka seslenmişti. 

CHP'nin dün yaptığı 'Yarın yeniden buluşalım' çağrısına karşılık veren on binlerce yurttaş bugün de Saraçhane'ye akın etti. Ekrem İmamoğlu için İstanbul'a gelen Mansur Yavaş'ın konuşmasıyla başlayan toplanma, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısıyla devam etti. CHP'li Özgür Özel, 'Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun: Evet, evet, evet' dedi.

Kaçıranlar için Saraçhane'dek ikinci günden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Saraçhane'de bugün de toplanan kalabalığı gören şarkıcı Reynmen, X hesabından bir analiz yapmaya karar verdi. "Sokakta kimsenin işi yok" çıkışı sosyal medya kullanıcıları ikiye böldü...

Saraçhane'de bugün de toplanan kalabalığı gören şarkıcı Reynmen, X hesabından bir analiz yapmaya karar verdi. "Sokakta kimsenin işi yok" çıkışı sosyal medya kullanıcıları ikiye böldü...

'Yani maalesef, sokakta kimsenin işi yok. Burası Sırbistan değil. kim yürütüyorsa muhalefet tarafından bu operasyonu o da iktidara çalışıyor. Kimse size 23 yıllık iktidarını sırf sokakta etkili olduğunuzu zannettiğiniz için getirip eliyle teslim etmez. Kaldı ki Saraçhane'ye gidenlerin de yorumlarına denk geldim muhalefet toplanan kalabalığı mitinge çevirmiş. Birilerinin ekmeğine yağ sürersiniz. Olacak olan oluyor. Hepsi anlaşmalı. Finalde olacak olan şey referandum olur, anayasa değişir, Cumhurbaşkanı anayasal olarak üçüncü kez seçilme hakkına sahip olur. Muhalefet ses etmez. 'Kapışalım' erkekliği yapar. Seçimler zaten iktidar içindir. Cumhurbaşkanı tekrar seçilir ve millet sonsuza kadar muhalefete olan inancını kaybeder. Kaderine razı gelir. Madem öyle niye hala yanlışa yanlış deme ihtiyacında bulunuyorum’un cevabı ise umut. Sevgiler' açıklamasında bulundu.

Sosyal medya kullanıcılarından adeta tepki yağdı. Kimileri Reynmen'i yerin dibine sokarken 👇

Sosyal medya kullanıcılarından adeta tepki yağdı. Kimileri Reynmen'i yerin dibine sokarken 👇
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Kendisini ve fikirlerini destekleyen iki kişi de vardı 👇

Kendisini ve fikirlerini destekleyen iki kişi de vardı 👇
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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