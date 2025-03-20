Saraçhane'deki Kalabalığı Eleştirip "Sokakta Kimsenin İşi Yok" Diyen Reynmen Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

'Yani maalesef, sokakta kimsenin işi yok. Burası Sırbistan değil. kim yürütüyorsa muhalefet tarafından bu operasyonu o da iktidara çalışıyor. Kimse size 23 yıllık iktidarını sırf sokakta etkili olduğunuzu zannettiğiniz için getirip eliyle teslim etmez. Kaldı ki Saraçhane'ye gidenlerin de yorumlarına denk geldim muhalefet toplanan kalabalığı mitinge çevirmiş. Birilerinin ekmeğine yağ sürersiniz. Olacak olan oluyor. Hepsi anlaşmalı. Finalde olacak olan şey referandum olur, anayasa değişir, Cumhurbaşkanı anayasal olarak üçüncü kez seçilme hakkına sahip olur. Muhalefet ses etmez. 'Kapışalım' erkekliği yapar. Seçimler zaten iktidar içindir. Cumhurbaşkanı tekrar seçilir ve millet sonsuza kadar muhalefete olan inancını kaybeder. Kaderine razı gelir. Madem öyle niye hala yanlışa yanlış deme ihtiyacında bulunuyorum’un cevabı ise umut. Sevgiler' açıklamasında bulundu.