Saraçhane'deki Kalabalığı Eleştirip "Sokakta Kimsenin İşi Yok" Diyen Reynmen Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Saraçhane'deki Kalabalığı Eleştirip "Sokakta Kimsenin İşi Yok" Diyen Reynmen Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart sabahı evine gelen büyük bir polis ekibi tarafından bir anda gözaltına alınması Türkiye gündemine bomba gibi düştü.
Ülke genelinde protestoların yapılmasına ve sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki göstermesine sebep olan hadise sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 'Saraçhane'de buluşalım' çağrısı gelmişti.
On binler dünden sonra bugün de Saraçhane'de toplandı. Kalabalığı gören Reynmen'in 'Sokakta kimsenin işi yok' çıkışı ve muhalefet analizi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
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Büyük yankı uyandıran gözaltı kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Saraçhane'de buluşalım" çağrısında bulunmuştu.
Saraçhane'de bugün de toplanan kalabalığı gören şarkıcı Reynmen, X hesabından bir analiz yapmaya karar verdi. "Sokakta kimsenin işi yok" çıkışı sosyal medya kullanıcıları ikiye böldü...
Sosyal medya kullanıcılarından adeta tepki yağdı. Kimileri Reynmen'i yerin dibine sokarken 👇
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Kendisini ve fikirlerini destekleyen iki kişi de vardı 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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