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Komedyen Deniz Göktaş’tan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e İroni Dolu Eleştiri!

Komedyen Deniz Göktaş’tan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e İroni Dolu Eleştiri!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.03.2025 - 19:26

Tuz Biber ekibiyle şehir şehir dolaşan hatta dünyaya açılan komedyen Deniz Göktaş'tan gündemi göbeğine alan bir eleştiri geldi. 

Özgür Özel'in bir fotoğrafını Instagram hikayesinde paylaşan Deniz Göktaş, CHP Genel Başkanı'na ironi dolu bir mesaj iletti. Buyurun, detaylara beraber bakalım...

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Birkaç yıl önce Barış Manço benzeri imajıyla hayatımıza girip tüm dikkatleri üzerine çeken komedyen Deniz Göktaş'ı tanırsınız.

Birkaç yıl önce Barış Manço benzeri imajıyla hayatımıza girip tüm dikkatleri üzerine çeken komedyen Deniz Göktaş'ı tanırsınız.

Deniz Göktaş'ın komedyenliğe uzanan hikayesi oldukça ilginç aslında!

ODTÜ’de İnşaat Mühendisliği okurken bölümü sevmediğine karar vererek Psikoloji bölümüne geçem ve mezun olan Deniz Göktaş, sinema okumak için İstanbul’a geldiğinde Tuz Biber ekibinin düzenlediği açık mikrofona katılıyor. Ve yalnızca 5 dakika sahne alıyor. O beş dakikalık sahneden tam bir hafta sonra da ekibe katılıp kendi gösterini yapmaya başlıyor.

Tüm ülkeyi dolaşan ve oldukça da sevilen Deniz Göktaş kara mizahı ve politik şakalarıyla tanınıyor.

Tüm ülkeyi dolaşan ve oldukça da sevilen Deniz Göktaş kara mizahı ve politik şakalarıyla tanınıyor.

Bir dönem Uykusuz dergisinde yazan Göktaş'ın Spotify'da da 'Deniz Göktaş'a Ayıracak Vaktim Yok' isimli bir podcast'i, Deezer platformunda ise 'Haset' isimli bir podcast serisi var. 

Tuz Biber ekibi gösterilerine hız kesmeden devam eden Göktaş'ın bugün gündemimizde olmasının sebebi iste gündemle doğru orantılı olarak paylaştığı Instagram hikayesi.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması kararı ülke gündemine bomba gibi düştü ve yalnızca Türkiye'de değil dünya basınında büyük yankı uyandırdı biliyorsunuz.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması kararı ülke gündemine bomba gibi düştü ve yalnızca Türkiye'de değil dünya basınında büyük yankı uyandırdı biliyorsunuz.

Dün gece 20.30'da İstanbulluları Saraçhane'de buluşmaya çağıran ve tarihi bir de konuşmaya imza atan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaşananlar karşısındaki genel tutumu kimileri tarafından eleştirilmişti, denk gelmişsinizdir. Komedyen Deniz Göktaş da Özgür Özel'e ironi dolu bir eleştiri yapan isimlerden oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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