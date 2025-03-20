Komedyen Deniz Göktaş’tan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e İroni Dolu Eleştiri!
Komedyen Deniz Göktaş’tan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e İroni Dolu Eleştiri!
Tuz Biber ekibiyle şehir şehir dolaşan hatta dünyaya açılan komedyen Deniz Göktaş'tan gündemi göbeğine alan bir eleştiri geldi.
Özgür Özel'in bir fotoğrafını Instagram hikayesinde paylaşan Deniz Göktaş, CHP Genel Başkanı'na ironi dolu bir mesaj iletti. Buyurun, detaylara beraber bakalım...
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Birkaç yıl önce Barış Manço benzeri imajıyla hayatımıza girip tüm dikkatleri üzerine çeken komedyen Deniz Göktaş'ı tanırsınız.
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Tüm ülkeyi dolaşan ve oldukça da sevilen Deniz Göktaş kara mizahı ve politik şakalarıyla tanınıyor.
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması kararı ülke gündemine bomba gibi düştü ve yalnızca Türkiye'de değil dünya basınında büyük yankı uyandırdı biliyorsunuz.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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