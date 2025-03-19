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Soluğu Saraçhane'de Aldı: Didem Soydan, İmamoğlu Gözaltısına Tepkisini Sokaktan Gösterdi

Soluğu Saraçhane'de Aldı: Didem Soydan, İmamoğlu Gözaltısına Tepkisini Sokaktan Gösterdi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.03.2025 - 23:42

19 Mart 2025 sabahının erken saatlerinde evinden alınarak gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Saat 20.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm İstanbulluları Saraçhane'deki belediye binasının önünde toplanmaya çağırmıştı. 

Birçok ünlü ismin sosyal medya hesabından tepki gösterdiği gözaltı kararında Didem Soydan, Ekrem İmamoğlu'na desteğini Saraçhane'den gösteren ünlü oldu. 

Buyurun, detaylara beraber bakalım.

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Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde evine gelen onlarca polis eşliğinde gözaltına alınması ülke gündemini derinden sarstı.

Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde evine gelen onlarca polis eşliğinde gözaltına alınması ülke gündemini derinden sarstı.

Daha yeni Cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen açıklayan Ekrem İmamoğlu'nun eğitim geçmişiyle ilgili iddialar gündeme getirilmiş, dün İstanbul Üniversitesi'nin açıkladığı kararla da diploması iptal edilmişti. 

İmamoğlu 19 Mart Çarşamba sabahın erken saatlerinde evine gelen kalabalık polisi tarafından gözaltına alındı. 

Yalnızca ülkemizde değil dünya basınında büyük yankı uyandırdı. hem sosyal medya kullanıcılarının, hem ünlülerin tepkisine, hem de ülkenin birçok il ve ilçesinde protestolara sebep oldu.

Gözaltı kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tüm İstanbulluları 20.30'da Saraçhane'de buluşmaya çağırmıştı.

Gözaltı kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tüm İstanbulluları 20.30'da Saraçhane'de buluşmaya çağırmıştı.

On binlerin toplandığı Saraçhane'de tarihi anlar yaşandı. Dilek İmamoğlu eşi Ekrem İmamoğlu'nu Türk milletine emanet ettiğini sesi titreyerek açıklarken, Özgür Özel de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Kaçıranlar için Saraçhane'deki buluşmanın tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Az önce de belirttiğimiz üzere birçok ünlü isim konuya tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla göstermişti.

Az önce de belirttiğimiz üzere birçok ünlü isim konuya tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla göstermişti.

Ünlü model Didem Soydan soluğu Saraçhane'de alan isim oldu!

Saraçhane'deki buluşmaya giden Didem Soydan, kalabalığın içinde çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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