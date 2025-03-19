Soluğu Saraçhane'de Aldı: Didem Soydan, İmamoğlu Gözaltısına Tepkisini Sokaktan Gösterdi
Soluğu Saraçhane'de Aldı: Didem Soydan, İmamoğlu Gözaltısına Tepkisini Sokaktan Gösterdi
19 Mart 2025 sabahının erken saatlerinde evinden alınarak gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Saat 20.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm İstanbulluları Saraçhane'deki belediye binasının önünde toplanmaya çağırmıştı.
Birçok ünlü ismin sosyal medya hesabından tepki gösterdiği gözaltı kararında Didem Soydan, Ekrem İmamoğlu'na desteğini Saraçhane'den gösteren ünlü oldu.
Buyurun, detaylara beraber bakalım.
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Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde evine gelen onlarca polis eşliğinde gözaltına alınması ülke gündemini derinden sarstı.
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Gözaltı kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tüm İstanbulluları 20.30'da Saraçhane'de buluşmaya çağırmıştı.
Az önce de belirttiğimiz üzere birçok ünlü isim konuya tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla göstermişti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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