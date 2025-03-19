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Uzay Bebek Konusu Açılınca Gerilen Hacı Sabancı, Nazlı Sabancı’nın İftar Paylaşımı Sorulunca Çıldırdı!

Uzay Bebek Konusu Açılınca Gerilen Hacı Sabancı, Nazlı Sabancı’nın İftar Paylaşımı Sorulunca Çıldırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.03.2025 - 22:58

Babalık davasının resmiyete kavuşması ve Hacı Sabancı'nın bir çocuğu daha olduğunun kesinleşmesinin ardından Nazlı ve Hacı çifti yalnızca 'mutluyuz' temalı pozlar verdikleri derin bir sessizliğe gömülmüştü.

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan tatiline çıkan ikili, geçtiğimiz saatlerde Patronlar Dünyası muhabirleri tarafından havaalanında görüntülendi. 

Muhabirleri görünce koşar adımlarla uzaklaşmaya yeltenen Hacı Sabancı, eşinin iftar sunumu ve Uzay bebek sorusu sorulunca sinirler fena gerildi!

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Cemiyetin en popüler çifti Hacı ve Nazlı Sabancı'yı aylardır aile tarihlerine büyük harflerle kazınan babalık davası meselesiyle konuşuyoruz.

Cemiyetin en popüler çifti Hacı ve Nazlı Sabancı'yı aylardır aile tarihlerine büyük harflerle kazınan babalık davası meselesiyle konuşuyoruz.

Mesele, F.D. isimli bir kadının 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmesiyle başlamıştı. 2021 yılında evlenen Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu söylenen Uzay'ın doğum tarihi de 2021 olarak kayda geçince ortalık iyice gerilmişti. 

Yapılan DNA testiyle küçük çocuk Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu resmi olarak kanıtlandı. Bebeğin yüzünü ilk gördüğümüz de babasına benzerliğine şok olmuştuk zaten, belki hatırlarsınız.

Babalık davasının resmiyete kavuşması ve bir oğlu daha olduğunun kesinleşmesi üzerine istifini hiç bozmayan Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı 'Mutluyuz ve ayrılmıyoruz' mesajı veren birçok paylaşımda bulundu. Geçtiğimiz günlerde de Suudi Arabistan'ın Medine şehrinden Mekke'ye giden hızlı trenden fotoğraf paylaşmış, tatilde olduklarını duyurmuşlardı.

Geçtiğimiz saatlerde ülkeye dönen Hacı ve Nazlı Sabancı, Patronlar Dünyası muhabirleri tarafından havaalanında görüntülendi.

Geçtiğimiz saatlerde ülkeye dönen Hacı ve Nazlı Sabancı, Patronlar Dünyası muhabirleri tarafından havaalanında görüntülendi.

Muhabirleri fark eden Hacı Sabancı bir anda hızlı adımlarla yürümeye başlayarak Nazlı Sabancı’yı arkasında bıraktı. Muhabirlerin, “Hacı Bey, Nazlı Hanım arkanızda kaldı” demesi üzerine ise alelacele “Gelir zaten, arabaya gidiyoruz sağ olun” cevabını verdi. 

Hacı Sabancı'dan bir cümle koparmışken fırsatını kaçırmayan muhabirler Nazlı Sabancı'nın iftar sunumu paylaşımını gündeme getirdiğinde ise gerilim arttı.

Belki kaçıran olmuştur, Nazlı Sabancı geçtiğimiz günlerde iftar sofrası sunumu olarak topuklu ayakkabı şeklinde bir kase göstermişti... Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

İftar paylaşımını duyar duymaz korumaya geçen Hacı Sabancı, biricik karısı Nazlı Sabancı'yı savundu.

İftar paylaşımını duyar duymaz korumaya geçen Hacı Sabancı, biricik karısı Nazlı Sabancı'yı savundu.

“Eşim çok güzel paylaşımlar yapıyor, siz beğenmiyor musunuz?' diyen Hacı Sabancı, çikolata doldurulmuş topuklu ayakkabının her pastanede satılan bir şey olduğunu iddia etti. 'Her pastacıda satılıyor bunlar, çok takılacak şeyler değil.” ifadelerini kullandı. 

Derken konu Uzay bebeğe gelince sinirler iyice gerildi. Babalık davası hakkındaki sorulardan rahatsız olan Hacı Sabancı, “Neden konuşalım ki bu konuyu? Konuşacak hiçbir şey yok' açıklamasında bulundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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