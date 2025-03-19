Uzay Bebek Konusu Açılınca Gerilen Hacı Sabancı, Nazlı Sabancı’nın İftar Paylaşımı Sorulunca Çıldırdı!
Uzay Bebek Konusu Açılınca Gerilen Hacı Sabancı, Nazlı Sabancı’nın İftar Paylaşımı Sorulunca Çıldırdı!
Babalık davasının resmiyete kavuşması ve Hacı Sabancı'nın bir çocuğu daha olduğunun kesinleşmesinin ardından Nazlı ve Hacı çifti yalnızca 'mutluyuz' temalı pozlar verdikleri derin bir sessizliğe gömülmüştü.
Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan tatiline çıkan ikili, geçtiğimiz saatlerde Patronlar Dünyası muhabirleri tarafından havaalanında görüntülendi.
Muhabirleri görünce koşar adımlarla uzaklaşmaya yeltenen Hacı Sabancı, eşinin iftar sunumu ve Uzay bebek sorusu sorulunca sinirler fena gerildi!
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Cemiyetin en popüler çifti Hacı ve Nazlı Sabancı'yı aylardır aile tarihlerine büyük harflerle kazınan babalık davası meselesiyle konuşuyoruz.
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Geçtiğimiz saatlerde ülkeye dönen Hacı ve Nazlı Sabancı, Patronlar Dünyası muhabirleri tarafından havaalanında görüntülendi.
İftar paylaşımını duyar duymaz korumaya geçen Hacı Sabancı, biricik karısı Nazlı Sabancı'yı savundu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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