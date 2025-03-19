Uzay Bebek Konusu Açılınca Gerilen Hacı Sabancı, Nazlı Sabancı’nın İftar Paylaşımı Sorulunca Çıldırdı!

Mesele, F.D. isimli bir kadının 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmesiyle başlamıştı. 2021 yılında evlenen Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu söylenen Uzay'ın doğum tarihi de 2021 olarak kayda geçince ortalık iyice gerilmişti.

Yapılan DNA testiyle küçük çocuk Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu resmi olarak kanıtlandı. Bebeğin yüzünü ilk gördüğümüz de babasına benzerliğine şok olmuştuk zaten, belki hatırlarsınız.

Babalık davasının resmiyete kavuşması ve bir oğlu daha olduğunun kesinleşmesi üzerine istifini hiç bozmayan Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı 'Mutluyuz ve ayrılmıyoruz' mesajı veren birçok paylaşımda bulundu. Geçtiğimiz günlerde de Suudi Arabistan'ın Medine şehrinden Mekke'ye giden hızlı trenden fotoğraf paylaşmış, tatilde olduklarını duyurmuşlardı.