Sunumda Zirve: Nazlı Sabancı'nın İftar Sonrası Yaptığı Topuklu Ayakkabı Detaylı Tatlı Paylaşımı Dile Düştü
Sunumda Zirve: Nazlı Sabancı'nın İftar Sonrası Yaptığı Topuklu Ayakkabı Detaylı Tatlı Paylaşımı Dile Düştü
Sosyal medya paylaşımları ve ailesiyle yaşadığı olaylarla gündemde adını görmeye sık sık alıştığımız Nazlı Sabancı'nın sunumlarına da aşinayız.
Sabancı yalısından yapılan her paylaşımdaki detay ayrı olay olurken ailenin sürekli düzenlediği davetler, aile arasındaki yemekler de baya bir dikkat çekici olabiliyor. Zaman zaman tarzı, bazen kaynanası Arzu Sabancı ile ilişkisi ve çoğunlukla da evliliğiyle konuştuğumuz Nazlı Sabancı yine sunumuyla gündeme düştü! Gelin detaylara birlikte bakalım..
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Hanım hanımcık halleri, evliliği ve Sabancı gelini olmasıyla magazin gündemindeki varlığına hepimizin alıştığı Nazlı Sabancı sık sık konuştuğumuz isimlerden biri.
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Sosyal medya paylaşımları, tarzı, evliliği, kaynanası Arzu Sabancı ile ilişkisi derken Nazlı Sabancı'nın aileyle olan uyumu her seferinde dikkatleri üzerine çeken cinsten.
Hal böyle olunca ailenin her paylaşımından bir anlam çıkarılmaya devam ediliyor ve o paylaşımlardaki her detay da ayrı göze çarpıyor.
Gelin o tepkilere birlikte bakalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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