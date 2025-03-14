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Sunumda Zirve: Nazlı Sabancı'nın İftar Sonrası Yaptığı Topuklu Ayakkabı Detaylı Tatlı Paylaşımı Dile Düştü

Sunumda Zirve: Nazlı Sabancı'nın İftar Sonrası Yaptığı Topuklu Ayakkabı Detaylı Tatlı Paylaşımı Dile Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.03.2025 - 20:07

Sosyal medya paylaşımları ve ailesiyle yaşadığı olaylarla gündemde adını görmeye sık sık alıştığımız Nazlı Sabancı'nın sunumlarına da aşinayız.

Sabancı yalısından yapılan her paylaşımdaki detay ayrı olay olurken ailenin sürekli düzenlediği davetler, aile arasındaki yemekler de baya bir dikkat çekici olabiliyor. Zaman zaman tarzı, bazen kaynanası Arzu Sabancı ile ilişkisi ve çoğunlukla da evliliğiyle konuştuğumuz Nazlı Sabancı yine sunumuyla gündeme düştü! Gelin detaylara birlikte bakalım..

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Hanım hanımcık halleri, evliliği ve Sabancı gelini olmasıyla magazin gündemindeki varlığına hepimizin alıştığı Nazlı Sabancı sık sık konuştuğumuz isimlerden biri.

Hanım hanımcık halleri, evliliği ve Sabancı gelini olmasıyla magazin gündemindeki varlığına hepimizin alıştığı Nazlı Sabancı sık sık konuştuğumuz isimlerden biri.

Sabacıların sosyetik halleri, zaman zaman karıştıkları iddialar ve aile arasındaki olaylar derken her adımları ayrı olay oluyor bildiğiniz gibi.

Sosyal medya paylaşımları da bir hayli mercek altında olan Sabancı ailesinin üyeleri magazinin şüphesiz en dikkat çeken isimleri. Ailenin biricik gelini, Hacı Sabancı'nın karısı Nazlı Sabancı da haliyle en çok merak edilenlerden biri.

Sosyal medya paylaşımları, tarzı, evliliği, kaynanası Arzu Sabancı ile ilişkisi derken Nazlı Sabancı'nın aileyle olan uyumu her seferinde dikkatleri üzerine çeken cinsten.

Sosyal medya paylaşımları, tarzı, evliliği, kaynanası Arzu Sabancı ile ilişkisi derken Nazlı Sabancı'nın aileyle olan uyumu her seferinde dikkatleri üzerine çeken cinsten.

Zaman zaman tatillerinden zaman zaman da katıldıkları etkinliklerden paylaşım yapan Arzu ve Nazlı ikilisinin ilişkisi de son zamanlarda pek bir revaçta.

Nazlı'nın oğlu Hacı Sabancı ile evliliğini de etkileyen haberler gündem olurken Arzu Sabancı son olarak gelinine yaptığı 'affetmek' temalı nasihat paylaşımıyla konuşulmuştu.

Hal böyle olunca ailenin her paylaşımından bir anlam çıkarılmaya devam ediliyor ve o paylaşımlardaki her detay da ayrı göze çarpıyor.

Hal böyle olunca ailenin her paylaşımından bir anlam çıkarılmaya devam ediliyor ve o paylaşımlardaki her detay da ayrı göze çarpıyor.

Geçtiğimiz sene yemek masalarındaki ekmek detayıyla gündeme düşen Sabancılar yılbaşında da süsleyip püsledikleri narlarla sosyal medyayı resmen sallamış, goygoyseverlerin diline düşmüştü.

Sunum denince akıllara gelen tek aile olan Sabancıların gelini Nazlı'nın son yaptığı paylaşım da büyük ses getirdi tahmin edersiniz ki. İftar sonrası tatlı niyetine topuklu ayakkabıların çikolata ile doldurarak hazırlandığı sunumu paylaşan Nazlı Sabacı dillere düşmekten kurtulamadı.

Gelin o tepkilere birlikte bakalım!

Gelin o tepkilere birlikte bakalım!
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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