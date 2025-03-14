onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ahmet Kural Sessiz: Murat Cemcir'den Birçok Yapımdaki Rol Arkadaşı Şinasi Yurtsever'e Geç Gelen Veda!

Ahmet Kural Sessiz: Murat Cemcir'den Birçok Yapımdaki Rol Arkadaşı Şinasi Yurtsever'e Geç Gelen Veda!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.03.2025 - 19:08

Düğün Dernek, Kardeş Payı, Çalgı Çengi gibi yapımlarda Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile rolleri paylaşan ve karakterleriyle hafızalara kazınan Şinasi Yurtsever hayatını geçtiğimiz gün kaybetti.

Birçok efsane yapımda rol alan ve canlandırdığı karakterlerle bizleri güldüren Yurtsever'in mide kanseriyle mücadele ettiği öğrenilmişti. 51 yaşında hayata veda eden Yurtsever'in kaybı sanat camiasında büyük yankı uyandırırken gözler rol arkadaşlarına dönmüştü. Murat Cemcir geçtiğimiz saat Şinasi Yurtsever'e sosyal medya hesabından veda etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kardeş Payı dizisinin Büyük Hilmi'si, İşler Güçler'in Hakkı'sı, Şinasi Yurtsever 13 Mart Perşembe günü 51 yaşında hayatını kaybetti.

Kardeş Payı dizisinin Büyük Hilmi'si, İşler Güçler'in Hakkı'sı, Şinasi Yurtsever 13 Mart Perşembe günü 51 yaşında hayatını kaybetti.

Birçok önemli dizi ve filmde canlandırdığı rollerle izleyicinin hafızasına yerleşmeyi başaran ve unutulmaz simalardan biri olan Şinasi Yurtsever'in ani vefatı duyanlarda şok etkisi yaratmıştı.

Kendisinin mide kanseri ile bir süredir mücadele ettiği ve geçtiğimiz aylarda yeniden hastaneye yattığı bilgisi verilirken son görüntüleri yürekleri dağlamıştı.

Sanat camiasını yasa boğan ismin vefatını Zafer Algöz duyururken oyuncunun annesiyle ilgili ortaya çıkan detay ise görenleri bir hayli şaşırtmıştı.

Sanat camiasını yasa boğan ismin vefatını Zafer Algöz duyururken oyuncunun annesiyle ilgili ortaya çıkan detay ise görenleri bir hayli şaşırtmıştı.

Ölüm haberi yayıldığında Şinasi Yurtsever'in annesinin ne rahatsızlığından ne de vefatından haberi olmaması şok etkisi yaratırken, anne oğlunu kaybettiğini sosyal medyadan öğrenmişti.

'Ailemizden biri daha gitti' şeklindeki paylaşımını kısa bir süre içerisinde silen Zafer Algöz'ün durumdan haberdar olmadığı ortaya çıkmıştı.

Daha 24 gün önce sahnelerde olduğu ve oyuncu arkadaşlarıyla paylaşım yaptığı öğrenilen ismin vefatı sanat camiasındaki birçok ismin paylaşım yapmasına neden olmuştu.

Daha 24 gün önce sahnelerde olduğu ve oyuncu arkadaşlarıyla paylaşım yaptığı öğrenilen ismin vefatı sanat camiasındaki birçok ismin paylaşım yapmasına neden olmuştu.

Gözler aynı zamanda Şinasi Yurtsever'in oyuncu arkadaşlarına dönerken Cem Yılmaz'dan tutun da Nilperi Şahinkaya'ya kadar birçok oyuncu ünlü isme sosyal medya hesaplarından veda etme kararı almıştı.

Düğün Dernek, Kardeş Payı, Çalgı Çengi gibi dizilerde Murat Cemcir ve Ahmet Kural ile birlikte yer alan ve bu rolleriyle de develeşen Yurtsever hakkında iki ismin de bir paylaşım yapıp yapmayacağı merak konusu olmuştu.

Ahmet Kural sessizliğini korurken Murat Cemcir geçtiğimiz saatlerde Şinasi Yurtsever'e yaptığı paylaşımla veda etti.

Ahmet Kural sessizliğini korurken Murat Cemcir geçtiğimiz saatlerde Şinasi Yurtsever'e yaptığı paylaşımla veda etti.

Cemcir Yurtsever'e son sözlerinde 'Canım arkadaşım, büyük komedyen, tertemiz kalbiyle hepimizin yüzünü aydınlatan şahane insan gönlümüzün neşesi Şinasi Yurtsever hayata gözlerini yumdu. Kelimeler kifayetsiz... Sevgili dostumun değerli eşi, kıymetli annesi ve arkadaşları başta olmak üzere onu seven herkesin başı, başımız sağ olsun. Allah hepimize sabır versin. Canım kardeşimin mekanı cennet olsun. O bizi güldürdü yeni hayatında Allah da onu güldürsün...' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın