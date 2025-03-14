Ahmet Kural Sessiz: Murat Cemcir'den Birçok Yapımdaki Rol Arkadaşı Şinasi Yurtsever'e Geç Gelen Veda!
Ahmet Kural Sessiz: Murat Cemcir'den Birçok Yapımdaki Rol Arkadaşı Şinasi Yurtsever'e Geç Gelen Veda!
Düğün Dernek, Kardeş Payı, Çalgı Çengi gibi yapımlarda Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile rolleri paylaşan ve karakterleriyle hafızalara kazınan Şinasi Yurtsever hayatını geçtiğimiz gün kaybetti.
Birçok efsane yapımda rol alan ve canlandırdığı karakterlerle bizleri güldüren Yurtsever'in mide kanseriyle mücadele ettiği öğrenilmişti. 51 yaşında hayata veda eden Yurtsever'in kaybı sanat camiasında büyük yankı uyandırırken gözler rol arkadaşlarına dönmüştü. Murat Cemcir geçtiğimiz saat Şinasi Yurtsever'e sosyal medya hesabından veda etti.
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Kardeş Payı dizisinin Büyük Hilmi'si, İşler Güçler'in Hakkı'sı, Şinasi Yurtsever 13 Mart Perşembe günü 51 yaşında hayatını kaybetti.
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Sanat camiasını yasa boğan ismin vefatını Zafer Algöz duyururken oyuncunun annesiyle ilgili ortaya çıkan detay ise görenleri bir hayli şaşırtmıştı.
Daha 24 gün önce sahnelerde olduğu ve oyuncu arkadaşlarıyla paylaşım yaptığı öğrenilen ismin vefatı sanat camiasındaki birçok ismin paylaşım yapmasına neden olmuştu.
Ahmet Kural sessizliğini korurken Murat Cemcir geçtiğimiz saatlerde Şinasi Yurtsever'e yaptığı paylaşımla veda etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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