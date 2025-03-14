Ahmet Kural Sessiz: Murat Cemcir'den Birçok Yapımdaki Rol Arkadaşı Şinasi Yurtsever'e Geç Gelen Veda!

Gözler aynı zamanda Şinasi Yurtsever'in oyuncu arkadaşlarına dönerken Cem Yılmaz'dan tutun da Nilperi Şahinkaya'ya kadar birçok oyuncu ünlü isme sosyal medya hesaplarından veda etme kararı almıştı.

Düğün Dernek, Kardeş Payı, Çalgı Çengi gibi dizilerde Murat Cemcir ve Ahmet Kural ile birlikte yer alan ve bu rolleriyle de develeşen Yurtsever hakkında iki ismin de bir paylaşım yapıp yapmayacağı merak konusu olmuştu.